Таисия Повалий: Моя карьера стартовала с победы на «Славянском Базаре»

Сегодня народной артистке Украины Таисии Повалий вручена почетная награда - специальный приз Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Ее именем назвали и новую "васильковую" звезду на площади около Летнего амфитеатра Витебска.



Именная звезда Таисии Повалий в Витебске

Президент Лукашенко назвал ее выдающейся певицей и добрым другом Белоруссии и России.

У нее особая история. В свое время она стала победительницей конкурса молодых исполнителей здесь в Витебске, сегодня у нее появилась именная звезда в Витебске, и пусть она станет ориентиром для молодых артистов.



Таисия Повалий и ее звезда

Сама Таисия Повалий также вспомнила свою победу на конкурсе «Славянский базар», и сказала, что вернулась тогда на Украину с ощущением полноценной звезды. Это был мощный старт ее международной карьеры.

Это был первый Гран При в истории «Славянского базара», я вошла в историю. Я теперь называю Белоруссию своей родиной. Именно здесь в 1993 году родилась звезда Таисии Повалий. Я счастлива, что меня здесь любят и ждут.

Певица рассказала, что уже заранее готовится к празднованию своего 55-летнего юбилея, и готовит специальную программу.

Через полгода я начинаю праздновать 55-летие, будет новая драйвовая программа. Спою самые лучшие свои песни за всю свою карьеру. Каждый день думаю над тем, что буду петь. Переставляю в голове порядок песен. Просыпаюсь и прислушиваюсь к своим ощущениям. Интуиция очень важна для меня. И важно, что я принесу людям своими песнями. Времена тяжелые. Мы должны нести людям надежду!

О своих заработках певица не горюет, ей вполне достаточно того, что есть.

На жизнь мне хватает. Считаю, что я в топе. У меня немаленький гонорар, но меня зовут выступать в самые разные места, я много езжу. Зарабатываю меньше Киркорова, но мне хватает.

Певицей Таисия Повалий хотела стать с детства.

У меня судьба быть певицей. Я мечтала петь на сцене с детства. Я хочу быть искренней на сцене.

Гуру КЕН