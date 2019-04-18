Таисия Повалий спела пятую песню Гуцериева

Таисия Повалий: «Моё сотрудничество с поэтом Михаилом Гуцериевым началось в 2013 году. За это время я спела четыре суперхита на его великолепные стихи. Почему так нескромно говорю о «суперхитах»? А как ещё назвать песни, которые постоянно крутятся на радио, которые собрали огромное количество наград и премий, нашли отклик в сердцах слушателей и в моём собственном сердце? Вы представляете, какое это счастье для артиста, петь песню, которая тебе нравится и осознавать, что её любит и публика?!