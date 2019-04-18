Таисия Повалий спела пятую песню Гуцериева

Каждая их песня («Твоих рук родные объятья», «Чай с молоком», «Сердце - дом для любви», «Ты в глаза мне посмотри») неизменно собирает главные музыкальные награды страны – «Песня года», «Золотой граммофон», «Шансон года», Российская национальная музыкальная премия «Виктория» и многие другие.
«Когда я слушаю песни, написанные Михаилом Сафарбековичем Гуцериевым, они настолько трогают меня до глубины души, что после первого прослушивания я всегда реву. Они о таких чистых и высоких чувствах… И написаны такими красивыми словами, что я тут же хочу эти песни исполнять. Песня «Я буду твоя» получилась очень волнительной и точно передаёт состояние влюблённой женщины», - поделилась впечатлениями от новой работы народная артистка Украины.
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