Таисия Повалий представила песню «Ты в глаза мне посмотри»

Таисия Повалий: «Моё сотрудничество с поэтом Михаилом Гуцериевым началось в 2013 году. За это время я спела четыре суперхита на его великолепные стихи. Почему так нескромно говорю о «суперхитах»? А как ещё назвать песни, которые постоянно крутятся на радио, которые собрали огромное количество наград и премий, нашли отклик в сердцах слушателей и в моём собственном сердце? Вы представляете, какое это счастье для артиста, петь песню, которая тебе нравится и осознавать, что её любит и публика?! Ни один мой концерт сейчас не обходится без композиций «Сердце – дом для любви», «Чай с молоком», «Твоих рук родные объятья». Михаилу Гуцериеву удаётся заглянуть в самую глубину человеческой души, схватить её суть, облечь в стихотворную форму. Это удивительный талант, дар, сравнимый, разве что с волшебством. Так что, когда мне предложили спеть новую песню на его стихи, я не раздумывала ни секунды!»



Таисия Повалий

Сейчас Таисия думает над сценарием клипа.