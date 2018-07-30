Повалий показала философский клип «Ты в глаза мне посмотри»

- В моем репертуаре много песен поэта Михаила Гуцериева, но «Ты в глаза мне посмотри» это что-то особенное, в ней есть необыкновенная глубина, масштабность. Я когда пою эти стихи, я ощущаю, что поднимаюсь в небеса, я чувствую, что рассказываю о возвышенной, вселенской любви. И таким у нас получился клип, в основе которого - драматическая, очень чувственная история о невообразимой духовной близости, о том, что один взгляд может перевернуть целую жизнь, полностью изменить понимание мира, - говорит Таисия о клипе.

Философский, полный неожиданных метафор клип снял режиссер Сергей Солодкий.