Таисия Повалий стала «сбежавшей невестой»

Съёмки истории о сбежавшей невесте проходили под руководством известного клипмейкера Сергея Солодкого. Режиссёр считает, что все проекты с Михаилом Гуцериевым - это его творческая удача, и клип на новую песню Таисии Повалий не стал исключением:

«В стихах Михаила Сафарбековича всегда есть ключевая фраза. В этот раз для меня такой стала строчка «я буду твоя, целуй как я». И соответственно вся история в определённой мере подчинена этому призыву. Героиня именно в поцелуе понимает, кто её настоящая любовь. Она принимает смелое решение и сбегает с собственной свадьбы. Безусловно, это приводит к некоторым последствиям, которые вы узнаете, когда посмотрите клип до конца».

По словам «сбежавшей невесты» Таисии Повалий, сюжет видео принадлежит одной из девушек, работающих в её команде:

«Каждой женщине, конечно, хочется надеть в жизни белое платье. У меня так получилось, что замуж я выходила дважды, а платье надевала всего один раз. Как-то не пропорционально получилось. Поэтому, думаю, не случайно пришла идея снять меня в образе невесты».



Таисия Повалий

Песня «Я буду твоя» (музыка Виктории Кохана) в исполнении Таисии Повалий сегодня является лидером по количеству эфиров на российских музыкальных радиостанциях: «Русское радио», «Авторадио», «Радио Шансон», «Радио Дача», «Милицейская волна» и многих других. В публичном доступе песня появилась 17 апреля 2019 года. Творческий союз Михаила Гуцериева и Таисии Повалий насчитывает шесть лет активного сотрудничества и шесть хитов, каждый из которых завоевал в разное время разные награды престижных музыкальных событий. Так, песни «Сердце – дом для любви», «Ты в глаза мне посмотри», «Чай с молоком» на стихи Гуцериева в исполнении Повалий получили «Золотой граммофон».