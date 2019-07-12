«Славянский Базар» открылся джазом, патриотизмом и наградами

В сущности, все церемонии открытия этого фестиваля примерно одинаковы. Сначала входит Лукашенко с сыном. Потом произносится речь. Потом вручается президентская награда "Через искусство - к миру и взаимопониманию" (ее дали в этот раз Таисии Повалий). А затем идет череда выступающих — от детской самодеятельности к патриотическим хорам и речевкам, от западных звезд (они поют живьем, как правило) к кумирам массовки вроде Стаса Михайлова. Часто это перемежается зачтением посланий от разных лидеров стран.



Таисия Повалий с призом

Словом, почти вообще все непохоже на обычные европейские или американские фестивали. А надо ли быть похожими? В Китае и Корее тоже примерно такие же формализмы. Да, туристов это отпугивает, и кажется диким. Но местные это воспринимают как традицию. И никаких проблем.

Так что все шло как по накатанной. Лукашенко поздравил, Лукашенко вручил. И покатился концерт. Кроме Повалий, свой приз получила победительница детского конкурса - белоруска Ксения Галецкая, громкая и голосистая. Ассортимент из «патриотического» был велик — Омский народный хор, Саруханов, Майданов, Варвара, «Сябры», Поплавская и т. д. Затем пошла «просто эстрада» - Клявер, Ланская, Панайотов, Буланова, Алехно, Эмин.

Иногда для живчика все это перетрясывалось напрочь. Например, прекрасный американский джазовый пианист Marlow Rosado сел и стал просто живо импровизировать «Сальсу», при этом слушая в наушник фонограмму Президентского оркестра Белоруссии (увы, живьем оркестр сыграть не мог, как ни смешно). И это так странно, учитывая, что оркестр прекрасно сыграл в первом концерте «Славянского Базара» под названием «Классика и рок». Возможно, как раз оркестр-то мог, а вот белорусские телевизионщики — никак. Концерт ведь транслировался в относительно прямом эфире по каналу «Беларусь 1»…

Председатель вокального жюри конкурса Тамара Гвердцители не могла позволить себе петь под «фанеру», поэтому спела под «минусовку», и очень хорошо, как всегда. В финале появился Валерий Леонтьев, станцевал «Дельтаплан» в новой аранжировке, и показал «Мы спасены». Из других участников конкурса запомнился харизматичный мальчик Рутгер Гарехт, победитель телешоу «Голос. Дети-2018», певший «Я милого узнаю по походке» в такой незамутненно-блатной манере, что становилось неловко за слушателей.

Но в небе Витебска снова взвился красочный салют, из чего следовало, что официально еще один фестиваль «Славянский Базар» стартовал в Витебске, и впереди — множество ярких концертов.

Гуру КЕН