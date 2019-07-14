После первого тура в конкурсе «Витебск 2019» лидирует казахский певец

В конкурсе принимают участие 16 участников из самых разных континентов. По новым правилам, уже первый тур проходит с оркестром (им был неизменный Национальный академический концертный оркестр Белоруссии п/у Михаила Финберга) на широкую публику в огромном Летнем амфитеатре Витебска.

Программа первого дня - «славянские хиты». Наиболее трудным это оказалось, конечно, для хрупкой участницы из Китая Сыин Ли, но она самоотверженно пропела «Катюшу» на ломаном русском и даже вставила в песню энергичный вокализ.

Жюри конкурса возглавляет Тамара Гвердцители. Кроме того, в жюри входят Ирина Билык (Украина), Виктор Бабарикин (Белоруссия), обладатель двух Грэмми пианист Марлоу Росадо (США), солистка «Ace of Base» Дженни Берггрен (Швеция), Веселин Маринов (Болгария), Алишер Каримов (Казахстан), Саманта Тина (Латвия) и Иван Маркович (Сербия).



Адильхан Макин (Казахстан, 24 года)

Лидирует после первого тура казах Адильхан Макин. Ненамного отстала израильтянка Илай. Россиянин Иван Дятлов делит пока 5-7 место.

Итоговая таблица после первого тура

1. Адильхан Макин (Казахстан, 24 года) - 892. Илай (Израиль, 25 лет) - 873-4. Георгий Путкарадзе (Грузия, 20 лет) и Дмитрий Бабак (Украина, 27 лет) - по 865-7. Паулина (Литва, 18 лет), Лидия Исак (Молдавия, 26 лет) и Иван Дятлов (Россия, 19 лет) - по 858-10. Ваня Здонюк (Беларусь, 19 лет), Чесс (Мальта, 26 лет) и Лилит Минасян (Польша, 19 лет) - по 8211-12. Моника Манучарова (Армения, 23 года) и Ники Танев (Болгария, 18 лет) - по 7813. Эмина (Германия, 22 года) - 7714. Лидия Бреска (Латвия, 30 лет) - 7515. ТН3О (Швейцария, 25 лет) - 7216. Сыин Ли (КНР, 29 лет) - 71

Фото - БЕЛТА