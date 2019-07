Гран-при конкурса «Витебск» завоевал казах Адильхан Макин

Помимо конкурсной, Адильхан Маки спел залу еще и казахскую народную песню. Жюри конкурса поставило еще почти все десятки, так что отрыв от конкурентов стал еще больше.



Обладатель Гран-при конкурса «Витебск-2019» Адильхан Макин (Казахстан)

В конкурсе принимали участие 16 участников из самых разных континентов. Аккомпанирует конкурсантам неизменный Национальный академический концертный оркестр Белоруссии п/у Михаила Финберга в Летнем амфитеатре Витебска. Дополняет выступления танцами - шоу-балета Аллы Духовой "Тодес".

Программа первого дня - «мировой хит». Конкурсанты выбирали, как правило, англоязычные ретро-хиты: What`s going on, Queen of the night, Hurt, I surrender, What`s up, She`s gone, Natural, My heart will go on и т.д.



Председатель жюри конкурса Тамара Гвердцители

Жюри конкурса возглавляет Тамара Гвердцители. Кроме того, в жюри входят Ирина Билык (Украина), Виктор Бабарикин (Белоруссия), обладатель двух Грэмми пианист Марлоу Росадо (США), солистка «Ace of Base» Дженни Берггрен (Швеция), Веселин Маринов (Болгария), Алишер Каримов (Казахстан), Саманта Тина (Латвия) и Иван Маркович (Сербия).

Итоги конкурса таковы: