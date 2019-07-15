Джазовый супер-фестиваль в Витебске одним концертом: Пташка и Ко

Это был главный джазовый концерт фестиваля. Громкие имена и безудержный джем. Основой стало джаз-трио Леонида Пташки, состоящее из отличных музыкантов Алика Акопова (барабаны) и Валерия Липеца (бас). Но сколько же гостей! Это не был концерт Пташки, а именно что «Пташка и друзья». Высочайший уровень джазового музицирования и взаимопонимания.

Начали с вариации на тему «Полонеза» Огинского, чтобы протянуть ниточку от классики к джазу, как сказал Пташка. Он уступил место Игорю Брилю, который начал с блюза и ушел энергичный мейнстрим. Затем вышел другой мэтр пианист Анатолий Кролл, и он тоже начал с блюза, души джаза, а затем перешел к известным темам из фильмов «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх», к которым написал всю эту музыку, собственно. Мэтры стабильны и убедительны всегда. Овация в зале.



Анатолий Кролл с музыкантами трио Пташки

Джаз — такая музыка, которую нельзя исполнить под фонограмму. И в этом все дело. Я играю 200 концертов в году, и он играет не меньше. Он виртуоз гитары и тот человек, с которым сейчас ассоциируется джазовая гитара, - представил Рона Джексона Пташка.



Ron Jackson на «Славянском Базаре»

Гитарист Ron Jackson (США) продемонстрировал свою узнаваемую технику цепочки гармоний и виртуозное соло, это было блистательно. Тромбонист и вокалист Stafford Hunter III (США), работающий в современном оркестре Дюка Эллингтона, не только зажигательно спел, но сыграл невероятное соло на тромбоне, самом сложном инструменте в мире (высота нот в нем определяется передвижением кулисы, а не клапанами), а потом еще взял в руки нечто похожее на раковины, и сыграл на этих одно-двух-тоновых причиндалах аж «Караван» Дюка Эллингтона.



Леонид Пташка и Гасан Багиров

Российский гитарист Гасан Багиров был более скован, чем американские коллеги, но сыграл технично и правильно. Саксофонист и организатор джазовых фестивалей в Нью-Йорке, выходец из России Яков Мейман (Yaacov Mayman) взялся за саксофон, флейту, затем и электрический саксофон, в ответ на что Пташка достал мелодику, и подключился к импровизациям. Получилось впечатляюще.

Певица Хилари Моника Сорджант (Тринидад и Тобаго) дала повод для шуток про два своих имени, а пела эмоционально и технично, для нее перепад в пару октав вообще не проблема. А ее плачи — нечто вообще восхитительное.



Рой Янг - I Feel Good

И, как всегда, порадовал английский певец Рой Янг, он настоящий шоумен. Спросил, как зрители относятся к песням Джеймса Брауна, на которых он специализируется, и зафигачил волшебный драйв I Feel Good. Причем где-то посередине вытащил девушек из зала, попытался заставить их петь охи и вздохи, а одна из них вместо охов взяла и спела I Feel Good прямо как надо, с толком и расстановкой, хотя и не совсем соульной. Приятный сюрприз. А уж на Hit The Road Jack, известной по исполнению Рея Чарльза, и вовсе случился всеобщий праздник — вышли все музыканты и по очереди импровизировали, и весьма недурно.



Финал концерта

Это был настоящий праздник хорошей музыки с прекрасными музыкантами. И вообще первый концерт на этом «Славянском Базаре», к которому невозможно придумать претензий по качеству, настолько все эталонно и по-настоящему профи. Приятно порадовали витебские зрители, слаженно и чисто певшие все, что им предлагали звезды мирового джаза. Но это был бы не джаз, если бы он не продолжился бы час спустя джемом в пресс-центре «Славянского Базара». А он был именно что джаз.



Джем-сейшн на «Славянском Базаре»

Вадим ПОНОМАРЕВ