«Славянский базар 2019» объединит Ольгу Бузову и шансон

Кроме того, мероприятия форума пройдут в концертном зале «Витебск», Национальном академическом драматическом театре им. Якуба Коласа, Витебской областной филармонии, Белорусском театре «Лялька», Витебском дворце спорта и др. Основными событиями фестиваля станут Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» и XVII Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2019». Национальные отборы конкурсантов прошли в 14 странах мира.

Одним из основных мероприятий фестиваля станет традиционный концерт «Союзное государство приглашает…» 12 июля. Программа вечера будет составлена из песен легендарного белорусского ансамбля «Песняры» в исполнении белорусских, российских и зарубежных артистов.

Торжественная церемония и гала-концерт открытия фестиваля состоятся 11 июля, а 15 июля в Летнем амфитеатре пройдёт церемония закрытия форума искусств. Дополнительные мероприятия фестиваля запланированы с 8 по 10 июля, а также 16 и 17 июля.

Мы расскажем о главных событиях «Славянского базара 2019».

8 июля 2019

В Концертном зале «Витебск» стартует XVII Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2019». Выступление участников конкурса с песней композитора страны на родном языке.



«Увертюра к фестивалю: от классики до рока»

9 июля 2019

Летний амфитеатр и супер-программа «Увертюра к фестивалю: от классики до рока». Alessandro Safina (Италия); Sumi Jo (Корея); Constantin Moscovici (Молдова), Ксения Дежнева (Россия); Joe Lynn Turner (США); Vincent Niclo (Франция); Пётр Елфимов; Елена Шведова; Юрий Селезнев; Иван Вабищевич; Олег Пауля, электроскрипка; Егор Дзыгун, гитара; Влад Мазуркевич, гитара (Беларусь). Совершенно непонятно, что это будет, но участие Алессандро Сафина, Суми Чо и гения гитары Джо Линна Тернера обещает нечто необыкновенное.

В Концертном зале «Витебск» продолжится детский конкурс, а на сцене Национального академического драматического театра им. Я. Коласа состоится спектакль «Маленькое воскресное приключение» по мотивам комедии «День отдыха» Валентина Катаева. Московский театр «Эрмитаж» (Россия), как он уверен, предлагает новый авторский взгляд на эту пьесу с небольшой грустинкой.

10 июля 2019

Концертный зал «Витебск» представит в 19 часов сольник певца Emin, а Летний амфитеатр в 22 часа сольник Стас Михайлова. Кроме того, в 19.00 на сцене Национального академического драматического театра им. Я. КОЛАСА повторят «Маленькое воскресное приключение».

11 июля 2019

В 20.30 пройдет торжественное открытие XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» с участием таких артистов, как Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители, Стас Михайлов, Варвара, Татьяна Буланова, Александр Панайотов, Emin, Денис Майданов, Игорь Саруханов, Денис Клявер, Феликс Царикати, ВИА «Самоцветы», «Ариэль», Государственный Омский русский народный хор, вокальная группа «ViVA», Ядвига Поплавская, Алена Ланская, Руслан Алехно, Белорусский государственный ансамбль «Песняры», Государственный академический ансамбль танца Беларуси, Национальный академический народный хор Республики Беларусь им. Г. Цитовича, Праздничный хор Свято-Елисаветинского женского монастыря, Alessandro Safina (Италия); группа «DoReDos» (Молдова); Марлоу Росадо (США), Таисия Повалий, Виктория Кохана, Артём Венгерович (Украина), Bosson (Швеция) и др.

Кроме того, в 17.00 в Концертном зале «Витебск» состоится Гала-концерт и церемония награждения детского музыкального конкурса «Витебск- 2019» с участием звезд. А в Витебском театре имени Якуба Коласа покажут комедию Гоголя на белорусском языке «Ревизор». Витебская областная филармония покажет программу Cantando Y Amando с меццо-сопрано Илона Багеле (Латвия). Меццо-сопрано Илона Багеле заслужила внимание не только как солистка Латвийской Национальной Оперы и Балета (LNOB), но и как яркая исполнительница джаза и популярной музыки. Завораживающая музыка Астора Пьяццоллы и бархатный голос Илоны Багеле, азартность и виртуозность сопровождающих музыкантов, а также фотопроекции создают ощущение истинного аргентинского танго, которое не танцуют, а проживают. Моноспектакль получил Большую музыкальную премию в номинации «Постановка года 2012» в Латвии.

12 июля 2019

День начнется со спектакля «Дюймовочка» Театра кукол «Бродячая собачка» (Санкт-Петербург, Россия) в театре «Лялька» в 11 и 13 часов. Затем пойдут звездные концерты. В «Витебске» в 18 часов споет Ирина Дорофеева, а в Летнем амфитеатре - Валерий Леонтьев (программа «Я вернусь...»). Государственный Омский русский народный хор споет в 19 часов в Витебской областной филармонии. В 22 часа в Летнем амфитеатре стартует Гала-концерт, посвященный 50-летию Белорусского государственного ансамбля «Песняры» (с участием Льва Лещенко, Варвары, Анатолий Кашепарова, Леонида Борткевича, Ядвиги Поплавской), а в КЗ «Витебск» споет Александр Панайотов с программой «Чувствовать тебя».

После полуночи - «Золотой хит» в Летнем амфитеатре с участием таких звезд, как Татьяна Буланова, Игорь Саруханов, Татьяна Овсиенко, Варвара, Валентина Легкоступова, Илона Броневицкая, Феликс Царикати, Екатерина Семенова, Денис Клявер, Татьяна Иванова и группа «Комбинация», братья Бондаренко, Александр Еловских, ансамбль «Ариэль», ВИА «Самоцветы», группы «На-на», «Дискомафия», «Унесенные ветром», группа «ViVA», Ядвига Поплавская, Александр Солодуха, Ирина Билык, Jenny Berggren (Ace of Base (Швеция)).

13 июля 2019

С утра сказки от Пензенского областного театра «Кукольный дом» (Пенза, Россия) в театре «Лялька» и балет «Лебединое озеро» от Государственного балета на льду Санкт-Петербурга в Витебском дворце спорта. В 17.00 в Летнем амфитеатре КВН-концерт с участием команд «Союз», «Триод и диод», «Русская дорога», «Плюшки имени Ярослава Мудрого», «Belarusы» и «Кролики-воители». А в КЗ «Витебск» состоится цирковое шоу "Радуга шёлкового пути" от Акробатической художественной труппы провинции Шэньси (Китай).

В 18 часов в театре Коласа пройдет звездная антреприза комедия «Кадриль» с участием актеров Валерия Гаркалина, Даниилв Спиваковского, Алёны Яковлевой, Ольги Прокофьевой и Татьяны Яковенко. В 19 часов в филармонии пройдет концерт мировой оперной звезды Владимира Гришко, народного артиста Украины, лауреата государственной премии, солиста Метрополитен Опера (Нью-Йорк) и Мариинского театра (Санкт-Петербург), он представит программу «Ты – моя мелодия», посвящённую Муслиму Магомаеву.

В 22 часа в КЗ «Витебск» пройдет трибьют-шоу Адриано Челентано в исполнении Маурицио Швайцера (Италия), а в Летнем амфитеатре стартует XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2019», и во втором отделении споет Тамара Гвердцители.

14 июля 2019

С утра детские спектакли и балет на льду, а в 17 часов в филармонии пройдет Гала-концерт мастеров искусств Израиля - программа не заявлена, но опыту предыдущих лет, она наверняка стоит посещения. В 18 часов сольник Дениса Майданова в Кз «Витебск», и в это же время сольник Надежды Кадышевой в Летнем амфитеатре. В это же время спектакль «Кабала святош» московского «Театра на Юго-Западе» в театре Коласа.

В 20 часов стартует концерт джазовых звезд в филармонии: Леонид Пташка, Алик Акопов, Валерий Липец (Израиль), Игорь Бриль, Гасан Багиров, Анатолий Кролл (Россия), Рон Джаксон, Арэли Леонард, Яков Йон Нейман, Хунтер III Стаффорд Уильям (США), Рой янг (Великобритания), Хилари Сорджант (Тринидад и Тобаго) и другие. А в 22 часа начнется второй день XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск–2019» с участием балета Аллы Духовой «Todes».

После полуночи начнется «Europa Plus TV. Hit non stop в Витебске»: Monatik, Алина Артц, Леша Свик, Maruv, Ольга Бузова, Marnik, Shanguy, Cygo, Rompasso, Arnon ft. Killua и другие.

15 июля 2019

В 18 часов в Летнем амфитеатре начнется концерт звезд итальянской ретро-эстрады с участием In-Grid, Pupo, Riccardo Fogli, Antonio Maggio, Savage, Antonello Carozza, группа «Uramawashi», Alex Gasp. В 19 часов в филармонии выступит «Терем-квартет» (Россия) с участием октета балалаек «Витебские виртуозы» (Белоруссия). В это же время группа «Сурганова и оркестр» сыграет сольник в КЗ «Витебск», а «Театр на Юго-Западе» - спектакль «Баба Шанель» в театре Коласа.

В 22 часа состоится торжественное закрытие фестиваля в Летнем амфитеатре с участием таких звезд, как Вячеслав Добрынин, Тамара Гвердцители, Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», Петр Дранга, Александр Маршал, Ирина Круг, Михаил Бублик, группы «Сурганова и оркестр», «М-Band», «Терем квартет», Анатолий Ярмоленко, Ирина Дорофеева, Руслан Алехно, София Ротару, Ирина Билык, Melovin (Украина), Jenny Berggren («Ace of base» (Швеция)) и др.

16 июля 2019

В 18 часов пройдет концерт блатной музыки Виктора Королева и Ирины Круг. В 19 часов в театре Коласа - спектакль «Театра на Юго-Западе» «Даёшь Шекспира!», а в КЗ «Витебск» - спектакль-антреприза «Клинический случай» с участием Романа Мадянова, Игоря Ливанова и Натальи Щукиной. В 22 часа в Летнем амфитеатре - еще один концерт блатной музыки «Шансон ТВ – Все звёзды» с участием многих звезд этого жанра.

17 июля 2019

Фестиваль закрывается сольником группы «Кипелов» в 22 часа в Летнем амфитеатре.