Гран При эстрадного конкурса в Витебске завоевал Марчел Рошка (Румыния)

Он огласил решение сегодня, на церемонии закрытия фестиваля «Славянский Базар 2018» в Витебске.



Обладатель Гран При Марчел Рошка

Обладателем Гран При признан румынский тенор, дирижер и регент в одной церкви Бухареста Марчел Рошка. Ему Александр Морозов вручил «Золотую лиру» и 20 тысяч долларов денежного приза. На церемонии Марчел Рошка еще раз спел принесшую ему успех песню (и вокальный аттракцион в его исполнении) The Prayer. За кулисами Рошка поделился планами поехать на «Евровидение» и «Новую Волну».



Амре (Ернар Садирбаев)

Первая премия и 15 тысяч долларов досталась казахскому «золотому соловью» Амре (Ернар Садирбаев). Вторая премия и 10 тысяч долларов получила украинская певица Мила Нитич, отставшая всего на 2 балла от победителей. Она прекрасно спела Je Suis Malade, вполне сопоставимо с великой Далидой, но ее подвел неудачный выбор произведения в первом туре.



Мила Нитич

Третью премию и 5 тысяч долларов разделили Евгений Курчич из Белоруссии и польская певица Сильвия.

Кроме того, обладателями специальной премии Парламентского собрания Союза Беларуссии и России стали белорус Евгений Курчич и россиянка Анастасия Карабешкина. Россиянка также удостоилась спецприза Президента Беларуси «Славянская надежда». Кубинская певица Ребека Эмбиль удостоена спецпремии имени Владимира Мулявина. Спецприз телерадиокомпании «Мир» вручен грузинской певице Тамрико.

Вечер продолжился гала-концертом под «минусовые» фонограммы. В нем спели Робертино Лоретти, Тамара Гвердцители, Александр Малинин, Макс Барских, Александр Буйнов, Руслан Алехно, Диана Гурцкая, Марк Тишман, Артем Пивоваров, Вика Цыганова, Сергей Волчков, «Песняры», Оля Полякова, Марина Девятова и др.