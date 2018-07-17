Гран При эстрадного конкурса в Витебске завоевал Марчел Рошка (Румыния)

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Сразу два исполнителя набрали на конкурсе равное количество баллов, чтобы стать победителем. Вынести решение пришлось председателю жюри композитору Александру Морозову.

Он огласил решение сегодня, на церемонии закрытия фестиваля «Славянский Базар 2018» в Витебске.

Обладатель Гран При Марчел Рошка
Обладатель Гран При Марчел Рошка

Обладателем Гран При признан румынский тенор, дирижер и регент в одной церкви Бухареста Марчел Рошка. Ему Александр Морозов вручил «Золотую лиру» и 20 тысяч долларов денежного приза. На церемонии Марчел Рошка еще раз спел принесшую ему успех песню (и вокальный аттракцион в его исполнении) The Prayer. За кулисами Рошка поделился планами поехать на «Евровидение» и «Новую Волну».

Амре (Ернар Садирбаев)
Амре (Ернар Садирбаев)

Первая премия и 15 тысяч долларов досталась казахскому «золотому соловью» Амре (Ернар Садирбаев). Вторая премия и 10 тысяч долларов получила украинская певица Мила Нитич, отставшая всего на 2 балла от победителей. Она прекрасно спела Je Suis Malade, вполне сопоставимо с великой Далидой, но ее подвел неудачный выбор произведения в первом туре.

Мила Нитич
Мила Нитич

Третью премию и 5 тысяч долларов разделили Евгений Курчич из Белоруссии и польская певица Сильвия.

Кроме того, обладателями специальной премии Парламентского собрания Союза Беларуссии и России стали белорус Евгений Курчич и россиянка Анастасия Карабешкина. Россиянка также удостоилась спецприза Президента Беларуси «Славянская надежда». Кубинская певица Ребека Эмбиль удостоена спецпремии имени Владимира Мулявина. Спецприз телерадиокомпании «Мир» вручен грузинской певице Тамрико.

Вечер продолжился гала-концертом под «минусовые» фонограммы. В нем спели Робертино Лоретти, Тамара Гвердцители, Александр Малинин, Макс Барских, Александр Буйнов, Руслан Алехно, Диана Гурцкая, Марк Тишман, Артем Пивоваров, Вика Цыганова, Сергей Волчков, «Песняры», Оля Полякова, Марина Девятова и др.

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