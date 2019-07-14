Тенор Владимир Гришко показал программу из песен Муслима Магомаева

Гришко — частый гость на фестивале «Славянский Базар в Витебске». Его здесь любят и ждут.

Владимир Гришко — народный артист Украины, профессор кафедры сольного пения Киевской национальной музакадемии им. П.И.Чайковского. Он в свое время много пел в Мариинском театре и Metropolitan Opera. Сейчас преподает и делает популяризаторские проекты в области кроссовера академической и поп-музыки, сам поет шансон и поп-песни. Цикл песен Магомаева — из этого просветительского ряда. Гришко был знаком с Магомаевым, а буквально год назад выступил на открытии сквера имени Магомаева в Киеве. С проектом «Ты — моя мелодия» Гришко объехал уже всю Украину, а сейчас идет тур по зарубежным странам. Частью тура стал концерт в Витебске.

Для меня большая честь и привилегия быть на этой сцене, тем более в таком проекте, посвященном моему кумиру, моему идолу Муслиму Магомедовичу Магомаеву. Таланту великого мэтра нет равных, над ним неподвластно время, он не знает границ. Нас всех объединяет желание жить в дружбе и добрососедстве. Как говорил великий Магомаев, пускай почаще ветры счастья стучатся в ваши окна!

Главной интригой было то, что Магомаев пел баритоном, хотя иногда, особенно по молодости, залезал и «на поляну» теноров. Что будет делать Гришко? Выяснилось, что его полетный драматический тенор ныне вполне сгущается до баритональных красок, появляется характерная густота и фактура. А широчайшая теноровая безбрежность его голоса настолько убедительна и глубока, что даже в теноровом пении сохраняется фирменный лирический драматизм, характерный для голоса Магомаева. Кое-какие проблемы певец испытывал только в нижнем регистре, и в такие моменты переходил на речитатив.

Концерт начался с прослушивания «Мелодии» в исполнении самого Муслима Магомаева на фоне висящего на заднике баннера с его изображением. Затем вышел Владимир Гришко. Полилась музыка: «Верни мне музыку», «Загадай желание», «Живут во мне воспоминания», «За все тебя благодарю». Гришко поет вдумчиво, несуетливо, и буквально разрывает акустику зала высокими нотами.

Я был в Нью-Йорке, долго пел в Метрополитен Опера, мы по телефону долго обговаривали возможность совместного концерта в Киеве. Не получилось. Он ушел из жизни. Но оставил нам столько духовного богатства…

Среди не очень известных песен Магомаева прозвучал романс «За высокими горами», про который Гришко напомнил, что Муслим Магомедович пел его только для своей жены Тамары Синявской. Впрочем, у самого Гришко именно с ним не заладилось: он явно перебрал с драматизмом, романс утяжелился и провис. Избыточность всегда вредит таким хрупким созданиям. Их лучше петь проще, без декорирования, - песня говорит сама за себя.

А вот «Королева», «Позови меня», «Зимняя любовь» и «Луч солнца золотого» прозвучали изысканно-тонко, деликатно, с прекрасным легато. Кстати, по поводу последней Владимир Гришко рассказал историю, как после какого-то концерта к нему подошел ребенок и пожаловался, что тот не спел его любимую песню. Какую? Из мультика! С тех пор, чтобы не обижать детей, Гришко поет песню из «Бременских музыкантов» на каждом своем концерте.

Собственно, надо еще сказать про аккомпанирующий состав под названием Grishko Orchestra Band. Это вовсе не оркестр, а обычная поп-группа. И сказать о ней решительно нечего — они звучали тускло, неинтересно и безжизненно. Ну были и были. Даже когда остались на сцене одни, и попытались сыграть «Время, вперед!» Свиридова (очень неудачно). Запомнился только барабанщик Юрий Старушкин, причем не игрой в группе. Он соло продемонстрировал отличную импровизацию на барабанах. А еще зачем-то после каждой песни подстукивал бочкой для «ровности аплодисментов». Это звучало пошло и очень неуважительно, увы. И крайне диссонировало с интеллигентным образом мэтра Владимира Гришко.

И снова вернемся к прекрасным песням. Неаполитанская песня ’O surdato ’nnammurato, их так любил Магомаев. А также «Солнцем опьяненный», «Сердце на снегу», и череда практически шлягеров «Но я лечу», «Свадьба», «Синяя вечность», «Эти глаза напротив»… Как-то к сцене подошла женщина и передала записку. Оказалось, это украинка попросила хоть что-нибудь спеть на украинском языке. Гришко был тронут, и немедленно исполнил просьбу, спев пару куплетов «Песни про рушник» а капелла. А еще был выход в зал, чтобы исполнить хит «Королева красоты», и Гришко попросил зрительницу из зала подпевать ему. Та смутилась, петь испугалась, но уверенно произносила фразы из песни, когда ей давали микрофон. Это было трогательно.



«Королева красоты» со зрительницей в зале

Финал концерта при вставшем зале и овациях прозвучал с незабвенной «Песня остается с человеком». Концерт получился по-хорошему камерным и проникновенным. Владимир Гришко звучит убедительно и старорежимно-психологично к произнесению каждого из слов исполненных за этот вечер великих песен.

Вадим ПОНОМАРЕВ