Латвийское меццо Илона Багеле спела танго Пьяццоллы

Этот моноспектакль Багеле уже получил Большую музыкальную премию в номинации «Постановка года 2012» в Латвии. А для фестиваля «Славянский Базар» - это уже второй опыт академического кроссовера, ранее тут прошел концерт классики и рока с участием Ксении Дежневой, Суми Чо, Алессандро Сафина и рокеров.

Выглядит все так. Музыканты камерного оркестра ЛНОБ (да-да, они все играют в той же Латвийской опере) располагаются полукругом сзади. Впереди них — сама Илона Багеле. Затем прозрачный занавес, отделяющий артистов от зрителей и размывающий фигуры музыкантов (поэтому фото спектакля кажутся такими нуарными). На занавес и на задник сцены проецируются стильные видеоинсталляции Катрины Нэйбурга, создавая дополнительные смыслы. Порой кажется, что это фрагменты каких-то старых фильмов про танго, но на самом деле снято это именно в процессе подготовки спектакля.

Стоит отметить, что аранжировки пьес Пьяццоллы сделаны выдающимся музыкантом и композитором Фернандо Марзан (Аргентина). Они весьма аутентичны, стильны и создают ощущение единства композиции, правильной завершенности.

Сама Илона Багеле имеет превосходный звонкий и прозрачный верхний регистр, но многое из нижних уже утрачено, увы. Но как раз для танго это очень уместно. В низах у голоса Илоны появляется приятная бархатистость, иногда бурлящий рык, это очень по-латиноамерикански (да и про португальский фаду можно было бы подумать!). Конечно, пение Багеле — это не про страсти и не про свободу, как часто бывает у аргентинских или бразильских певиц. Это про раздумья, элегичную грусть, пронзительность переживаний. Так поют танго обычно в Европе, например, в Финляндии.

И вот эта элегичность танго настолько, казалось бы, сгущена в этом закрытом вуалью пространстве, что и в голову не приходит подумать о танцорах или хотя бы подтанцовке. Это просто не нужно. Танго здесь и сейчас. Невероятно красивая музыка Пьяццоллы заполняет все вокруг, - Илона иногда задумчиво отходит в сторону и отдает всю сцену оркестру, - и даже не понимая смысла слов, все понятно и самодостаточно.

Оркестр, к слову, звучит очень слаженно и сыгранно. Особенно стоит выделить отточенную технику пианистки Илзе Озолиня и вдумчивую темперацию аккордеонистки Иниты Аболиня. Иногда к основному составу присоединялся саксофонист Оскар Петраускас, и каждый раз поражал своими искрометными соло.

Публика Витебской филармонии очень тепло приняла этот моноспектакль, долго аплодировала и дождалась биса. Спектакль действительно производит очень приятное впечатление. Илона Багеле поет глубинно-искренне, и оркестр на одной волне с ней.

Вадим ПОНОМАРЕВ