Филипп Киркоров захотел стать народным артистом Беларуси

Награду вручил артисту сам президент страны Александр Лукашенко во время торжественного открытия фестиваля.

- Для меня большая честь второй раз получить из ваших рук высокую награду, - обратился к нему Филипп Киркоров. - Вы вручали мне орден Франциска Скорины. Я помогал белорусскому певцу Дмитрию Колдуну выступить на «Евровидении», и с песней «Work Your Magic» он занял самое высокое место в истории Белоруссии место на Евровидении! Было сложно, но это завоеванное место стоит первых призов. И сейчас, когда «Славянский Базар» единственный выжил среди всех фестивалей, - находиться здесь бесценно. Ведь я жил на постсоветском пространстве, для меня это общая любовь. Даже «Евровидение» сдалось, а «Славянский Базар» проходит!

Президент Лукашенко прокомментировал:

- Филипп блестящий артист. Я попросил, чтобы мне дали его подробнейшую биографию. И у него огромное количество наград. Я подумал: вот вручим мы ему очередную награду... А потом подумал: нет, не очередную - это международная душевная славянская награда, а корни его в славянстве. Думаю, что он воспримет ее как самую высокую. У него много наград, и орден Франциска Скорины - это высшая награда в Беларуси для нашей интеллигенции. Я вижу его особенность: он может пошутить, еще что-то сказать, но такого искреннего человека трудно найти в этом славянском мире. Все, что он сказал, - сказал от души. Но главное, что он блестящий артист!

- Вы вручили мне уже две больших награды. Есть к чему стремиться. Бог любит троицу! Я народный артист России, народный артист Украины, народный артист Молдовы…

И Филипп красноречиво приложил руку к уху, обращенному к Лукашенко и лукаво посмотрел на него...

- Помню, - загадочно ответил ему президент.



Филипп Киркоров в маске от Дольче и Габанна

А еще ранее днем на площади Искусств Филиппу Киркорову заложили именную звезду, как раз рядом со звездой Аллы Пугачевой. Но Киркоров сравнения отверг.



Филипп Киркоров

- Меня уложили не рядом с Аллой Пугачевой! Я лежу рядом с Таисией Повалий!



Звезда Филиппа Киркорова

Гуру КЕН

Фото: Роман РОДИН