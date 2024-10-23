На Украине у Таисии Повалий конфисковали недвижимость и 9 песен

Отмечается, что упомянутые лица являются гражданами Украины, но проживают на территории России....

Отмечается, что упомянутые лица являются гражданами Украины, но проживают на территории России....

Стас Михайлов и Таисия Повалий выпустили клип на песню «Что с тобой? Как же я?», стихи к которой...

Стас Михайлов и Таисия Повалий выпустили клип на песню «Что с тобой? Как же я?», стихи к которой...

В эфире российских музыкальных радиостанций состоялась премьера песни «Что с тобой? Как же я?» в...