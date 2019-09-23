В Москве появился мюзикл про «Первое свидание»

Его сделала команда опытнейшего Дмитрия Богачева, приложившего руку едва ли не к каждому успешному мюзиклу в России, включая «Кошки», «Mamma mia!», «Chicago» и «Призрак Оперы». То есть самые успешные.

Мюзикл стартует во Дворце Молодежи с 24 сентября, но не на основной сцене, а в формате site-specific, - раз действие в баре, то и сыграем в баре. Которым станет фойе МДМ: тут и буфеты, и официанты, и столики с электросвечами. Не слишком свежо для идеи, но определенно комфортно для зрителей. Шампанское тут наливают.

Мюзикл «Первое свидание» не блещет яркими мелодиями или первоклассными хитами. Их тут просто нет. Диснеевские композиторы на быструю руку скомпилировали все известные им мюзиклы, и выдали нечто среднестатистическое. В каждом номере слышно мюзикловую природу, и только гадаешь, откуда это все взято для «переработки». Но и провалов вроде нет. А вот голоса тут действительно первоклассные по нашим московским меркам - Павел Лёвкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Олег Савцов, Анна Глаубэ, Юлия Ива, Анна Гученкова, Эльвина Мухутдинова, Алексей Бобров, Екатерина Лисоченко, Александр Казьмин, Александр Суханов, Алексей Секирин и Владислав Юдин. Все известны по большим мюзиклам, и поют вполне основательно. За голоса можно точно не беспокоиться.

Если чем и хорош этот мюзикл, так это точным попаданием в целевую аудиторию (не зря за него взялся Дмитрий Богачев). Парень и девушка встречаются впервые на слепом свидании в баре. Обыграно в сценарии все, что только может быть обыграно, - смущение, советы родственников и друзей, попытка завязать отношения, крах и снова надежда. Это настолько близко молодой аудитории, что словно создано для нее. Даже на предпремьере многие юные зрители на голубом глазу выкрикивали советы актерам, как вести себя на свидании. Я такое раньше встречал только на детских утренниках. Вовлечение сумасшедшее. Штампы? Разумеется, да. Но они ведь из реальной жизни. Спектакль будоражит и вовлекает в сопереживание.

Немного странным показалось решение вывести на сцену живой состав музыкантов. Они почти никак не вовлечены в действо, аранжировки чрезвычайно шаблонны, а к тому же и звук в фойе МДМ таков, что больше напоминает компьютерные дешевые колонки. Но факт есть факт: живая группа все это играет живьем.

Если в сухом остатке, то «Первое свидание» - отличное времяпрепровождение для парня с девушкой лет эдак до 30. Не зря мюзикл поддерживает модное «Новое Радио». Тут столики, свечи, шампанское, музыка и смешные для этого возраста повороты сюжета на свидании. Есть даже рэп в разумных количествах. Необременительно и весело. Стоит только прихватить деньги на бар.

С 24 сентября, Дворец Молодежи.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Светлана МАЛЬЦЕВА