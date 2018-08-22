Умер продюсер мюзикла «Чикаго»

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на Playbill, причиной смерти стали осложнения после перенесенной операции на плече.

На счету продюсера такие проекты, как фильм «Чикаго» Роба Маршалла, телеспектакль «Звук музыки в прямой эфире», транслировавшаяся вживую и получившая 13 номинаций на «Эмми» в этом году постановка «Иисус Христос — суперзвезда» и другие бродвейские мюзиклы, перекочевавшие на телеэкран.

По словам председателя совета директоров NBC Роберта Гринблатта, смерть Крейга Задана стала неожиданностью.

Детей у Задана не осталось, продюсера пережил его партнер Элвуд Хопкинс.