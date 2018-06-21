Мюзикл о Льве Яшине не выйдет из-за запрета его вдовы

Идею о постановке мюзикла о Льве Яшине Пантыкин, лидер советской рок-группы "Урфин Джюс", высказал еще в 2015 году. Планировалось, что работа над постановкой будет завершена в 2017 году, чтобы спектакль успел выйти к чемпионату мира, передает РИА Новости.

По словам Пантыкина, трудностей в работе над мюзиклом не возникло, единственная проблема в том, что вдова легендарного советского футболиста не дала свое согласие на постановку. "Я просто не хочу ссориться с вдовой. Она не захотела видеть Яшина на сцене. Это ее полное право", – сказал Пантыкин журналистам.

"Для меня люди важнее. Мне очень важно, чтобы она себя чувствовала нормально и спокойно, потому что она и так испытала стресс, пока ее добивались с фильмом, и поэтому мы отложили эту тему", – добавил автор идеи.

По словам музыканта, синопсис мюзикла о Яшине полностью разработан, поэтому как только Валентина Яшина изменит свое отношение к постановке и даст свое разрешение, спектакль будет поставлен.