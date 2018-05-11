English National Opera: «Шахматы» как путешествие в СССР

Написанные в разгар «холодной войны» (первой) «Шахматы» - это только повод в артистических кругах для того, чтобы вернуться к теме «холодной войны» (второй), практически официально объявленной в наши дни Западом и Америкой - России. Хотя, как сказал мой сосед в перерыве, тогда было противостояние между двумя разными системами - капитализмом и коммунизмом, а теперь почему должна случиться холодная война? Кто-то очень заинтересован в гонке вооружений? – задавал он мне вопросы. После оживленной дискуссии мы пришли к одному и тому же ответу. Увы, кому-то очень хочется побряцать оружием!

Мюзиклами я не очень интересуюсь, а потому была чрезвычайно удивлена, как эффектно – не по оперному – убрана неоновыми квадратами якобы шахматного поля сцена, что удивило, но поспешное изучение программки все расставило по своим местам. Когда советская атрибутика в изобилии заполонила сцену, а затем флаг Советского Союза на пару с американским вознесся к вершине сцены, все стало понятно, и сознание мое захлестнули былые и ностальгические воспоминания. В этот вечер в Колизее я вернулась домой.

Мюзикл повествует о поединке двух шахматистов, один из которых — русский, а другой — американец, прототипами которых стали шахматисты Борис Спасский и Роберт Фишер, и их поединок за звание чемпиона мира по шахматам 1972 года, которые прошли в столице Исландии Рейкьявике. Однако, события в этой постановке, возрожденной спустя тридцать два года (директор Лоренс Коннор), перенесены в Италию, в Мерано, где в 1981 году Анатолий Карпов сражался с Корчным. На этом чемпионате присутствовал и автор либретто Тим Райс, его личные впечатления и легли в основу мюзикла «Chess».

Лондонская постановка состоялась 14 мая 1986 года, и это было красивое, яркое, технически сложное шоу, на которое потратили более 4 миллионов фунтов стерлингов. Шестьдесят четыре телевизионных монитора, которые в каждый момент времени могли передавать от одной до 64 картинок, — заслуга дизайнера Робина Вагнера. Вращающаяся сцена и сложное освещение, выполненное одним из лучших современных театральных дизайнеров света Дэвидом Херси, дополняли картину. Но не удивительно, что мы практически ничего не знаем об этом мюзикле. Он попал под запрет в Советском Союзе почти сразу с момента выхода.

А зря! Поскольку по сути этот мюзикл – о торжестве русских гроссмейстеров, на протяжении ряда десятилетий державших звание чемпионов мира по шахматам. В течение спектакля несколько раз повторяется один и тот же речитатив, а именно – имена всех шахматных королей, их имена поют - Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Роберт Фишер, а потом снова звучали знакомые имена - Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, Владимир Крамник... И так несколько раз! И я помню их всех, но трех последних – более осознанно!

Политика, заговор, любовь и измена - стране и семье… Видимо, последнее и послужило причиной того, что этот мюзикл никогда не был поставлен в Советском Союзе и в России. Сюжет таков: в Мерано готовятся к матчу за шахматную корону между американским чемпионом мира Фредди Трампером и советским претендентом Анатолием Сергиевским. Вызывающе нахальный Фредди (на экран, чисто по-американски - выводится название его лейбла его рубашки, костюма, и цена, разумеется) прибывает со своей секретаршей Флоренс Васси, американкой венгерского происхождения. Анатолия, а кто бы сомневался, сопровождает сотрудник КГБ Александр Молоков. После того, как Анатолий начинает выигрывать, Фредди в сердцах сбрасывается со стола шахматную доску. Оказывается, он делает это по заказу своего спонсора «Global TV», жаждущих сенсаций! Все – продается!

Флоренс, разругавшись по этому поводу с Фредди, понимает, насколько благородно, достойно и выигрышно (и не только она, но и зритель в зале тоже это понимают, и я верю, так оно и было на самом деле!) выглядит рядом с истеричным американцем советский шахматист. Даже при том, что после событий 1956 года, когда ее отец исчез в советских лагерях, и затем ту ненависть, что вскармливали в ней ко всему советскиму, влюбляется в Анатолия. Став чемпионом, Анатолий не возвращается в Советский Союз, а вместе с Флоренс (они становятся любовниками) просит политического убежища в британском посольстве.

Спустя год Анатолий с Флоренс прибывают в Бангкок, чтобы защитить полученный титул в матче против нового претендента от СССР Леонида Виганда. Оказывается, комментирует турнир его побежденный американский соперник (и по шахматам, и в личной жизни!) Фредди Трампер. Далее следует ряд интриг, КГБ привозит в Таиланд жену Анатолия Светлану и сына Ивана и сообщают чемпиону, что если он не проиграет матч и не вернётся на родину, то расплачиваться за проступки отца будет сын. Кажется, советский претендент Леонид Виганд тоже остается на западе: по аналогии, видимо, с Нуриевым/Барышниковым. Среди шахматистов я перебежчиков не нашла. Но Анатолий, несмотря на все угрозы и препятствия, выигрывает матч в Бангкоке, после чего и Флоренс, и Светлана неожиданно понимают, что на самом деле он любит не их, а только шахматы. Анатолий возвращается в СССР к своей семье и сыну, а Флоренс узнаёт, что её отца выпустили из лагерей.

Постановка 2018 год подверглась многочисленным изменениям, и эти попытки оправданны, хотя главное – осталось. Политическая интрига? Да! Все напоминает шахматы, но это далеко не новая идея, ни тогда, тридцать лет назад, ни тем более сейчас. А поскольку не существовало хорошей книги с глубоким анализом главных героев, а только либретто, то многие вещи оказались «притянутыми за уши» - слегка неуклюжие главные герои, надуманная семейная драма, глобальная политика, как в этом случае демонстрирующая поднадоевшие расовые стереотипы. А тезис-сравнение политика-шахматы звучит так назойливо в этом шоу, так громко, что в итоге - надоедает!

В музыкальном отношении мои симпатии принадлежат музыкантам Английского Национального оркестра, которые под руководством дирижера Джона Ригби безупречно справились и с хрупкими балладами, и сентиментальными мелодиями, и взрывным роком, и серией комических моментов, но - баланс звука неудобен, и многое из текста Тима Райса просто терялось, не было понятным даже англичанам. Титров, к сожалению, как обычно бывает на операх, в этот раз нам не предложили.

Из певцов запомнилась достойная и страстная Светлана, жена Анатолия в исполнении британской певицы Александра Берк (Alexandra Burke), победительницы телевизионного конкурса талантов. У нее большой голос, не знаю, зачем ей понадобился еще и микрофон, но, видимо, так принято в мире мюзикла. Хорош Майкл Болл (Michael Ball) как Анатолий, на долю которого досталось самая мелодичная, лирическая музыка, Кэссиди Янсон (Cassidy Janson) в роли Флоренс – статична, Молоков черного солиста Филиппа Брауна (Philipp Browne) – выразительный и даже очень симпатичный представитель в штатском. Тим Хава (Tim Howar) как Фредди часто срывается на крик.

Производство Лоуренса Коннора – перенасыщено, пространство сцены заполняют акробатические трюки, танцующие озорными казаки, масса противоборствующей символики мельтешит и искрится, экраны, на которые периодически выводились, чаще в профиль, главные герои, часто меняют свои картинки… Однако атмосфера восьмидесятых годов разрушается резко современными проекциями и видеопроектами. Чем больше шоу пытается достичь каких-то эмоциональных высот, тем меньший эффект все эти усилия производят на зрителя.

Очень громко в этот вечер было в Колизее!

Людмила ЯБЛОКОВА