Пол Маккартни пишет мюзикл

Его первый сценический мюзикл должен быть адаптацией фильма Фрэнка Капры 1946 года «Эта прекрасная жизнь», и выйти в конце 2020 года. Маккартни напишет музыку и тексты для проекта. Ли Холл, автор «Билли Эллиота» и сценарист недавнего биографического фильма про Элтона Джона «Рокетмэн», также пишет тексты песен и сценарий мюзикла.



Кадр из фильма «Эта прекрасная жизнь»

Мюзикл был инициирован Биллом Кенрайтом, британским театральным продюсером, известным хитовыми постановками Blood Brothers и Joseph, а также недавними шоу в Уэст-Энде, такими как Heathers: The Musical. Кенрайт приобрел права на «Эта прекрасная жизнь» и обратился к Маккартни с идеей три года назад.

«Как и многие из этих вещей, все это началось с электронной почты, - сказал Маккартни. - Билл спросил, могу ли я что-то предпринять. Написание мюзикла - это не то, что мне действительно нравилось, но мы с Биллом встретились с Ли Холлом и поговорили, и я подумал, что это может быть интересно и весело».

Маккартни назвал «Эту прекрасную жизнь» «универсальной историей, к которой мы все имеем отношение». Звезда фильма Капры Джеймс Стюарт в роли Джорджа Бэйли - самоотверженный, но воинственный человек, обдумывающий самоубийство в канун Рождества после того, как его подставили за мошенничество с клиентами банка в его маленьком американском городке. Ангел-хранитель приходит с небес и показывает Бэйли, каким был бы мир без его добрых дел. Фильм был назван любимым рождественским фильмом Великобритании.