Сэр Пол и его жена Нэнси поднялись на 165-ю строчку в списке богатейших жителей Соединенного Королевства, который ежегодно публикует газета The Sunday Times.



Paul McCartney

Как отмечает издание, за год Маккартни удалось увеличить свое состояние на 50 млн фунтов ($63,3 млн) благодаря гастрольному турне Got Back, в ходе которого он отыграл 35 концертов, доходам от авторских прав, а также успеху кавера на песню 1968 года Blackbird, представленного американской певицей Бейонсе. За ним следует композитор Эндрю Ллойд Уэббер (515 миллионов фунтов) и Мик Джаггер (414 миллионов фунтов), а также в число самых богатых людей Британии попали Элтон Джон и семейство Бекхэмов.

Первую строчку в списке богатейших британцев сохранила семья предпринимателей с индийскими корнями Хиндуя. Общее состояния Гопи Хиндуя и его родных за год выросло более чем на 2 млрд фунтов ($2,53 млрд) и оценивается изданием в 37,2 млрд фунтов ($47,05 млрд).

С третьей на вторую строчку в списке поднялся американский и британский медиа-бизнесмен Леонид (Леонард) Блаватник с состоянием 29,2 млрд фунтов ($36,93 млрд). За год 66-летний выходец из Одессы увеличил его на 600 млн фунтов ($760 млн), несмотря на то что в конце 2023 года был внесен в санкционный список властями Украины.

Издание также представило список молодых богачей «40 до 40». На 10-м месте в нем оказался 33-летний Эд Ширан, который является самым молодым музыкантом (с состоянием в 350 миллионов), на 17-м - бывший участник One Direction 30-летний Гарри Стайлз (175 миллионов), на 19-м – 36-летняя певица Адель (170 миллионов), а 29-е разделили 34-летний актер Дэниэл Рэдклифф и 28-летняя певица Дуа Липа (по 90 миллионов у каждого).