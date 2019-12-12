Мульсериал по книге Пола Маккартни покажут на Netflix

Участник The Beatles, как известно, пишет детские книги. Сказка «Высоко в облаках» вышла в 2005 году.

Об экранизации заговорили еще в 2013 году. Через два года стало известно, что сэр Пол сочинил для проекта семь-восемь песен.



Пол Маккартни

Маккартни значится автором оригинальных треков и музыки для мультфильма Netflix, но пока неясно, это треки 2015 года, что-то уже известное, или совсем свежее.

Пол Маккартни также участвует в проекте как один из продюсеров. На должность режиссера приглашен Тимоти Рекарт, который был номинирован на премию «Оскар» за короткометражный мультфильм «Вверх тормашками». Сценаристом станет Джон Крокер, в активе которого «Приключения Паддингтона 2» и «Танцующий в пустыне».

Для Netflix это не первый «битловский опыт». Одним из оригинальных анимационных сериалов сервиса является Beat Bugs, где используется музыка ливерпульской четверки.

Напомним, в ноябре вышла новая книга Пола под названием «Привет, Дедулет!» с иллюстрациями Кэтрин Дёрст.