Пол Маккартни призвал отказаться от мяса в школьных меню

О запрете мясных блюд речи не идет. По мнению музыканта, с 1975 года придерживающегося вегетарианской диеты, английские школьники должны просто иметь возможность выбирать блюда без мяса, рыбы и молочных продуктов.



Paul McCartney

Пол вместе со своими дочерьми Стеллой и Мэри написал соответствующее обращение в британское министерство образования с просьбой пересмотреть взгляды госсистемы на обязательный состав питания в образовательных учреждениях Соединенного королевства.

Никто не обязан есть мясо, поэтому оно не должно быть обязательным к подаче в школах. Пришло время пересмотреть школьные стандарты питания, чтобы помочь планете, защитить животных и способствовать распространению привычек здорового питания.

Кампания по пересмотру стандартов школьного питания в Великобритании набрала ход по инициативе зоозащитной организации PETA после публикации в прошлом году результатов опроса, по которому более 70% школьников хотят видеть больше веганских блюд в меню своих школ.