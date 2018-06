Мюзикл о Майкле Джексоне поставят на Бродвее

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Variety, у шоу пока нет названия, однако известно, что премьера состоится в 2020 году в одном из театров Бродвея.



Майкл Джексон

В основу сюжета ляжет пьеса о Майкле Джексоне двукратной обладательницы Пулитцеровской премии Линн Ноттедж. Предполагается, что в мюзикл войдут хиты Thriller, Smooth Criminal, Beat It и Don't Stop 'Til You Get Enough. Пока неизвестно, затронет ли постановка такую сложные для наследников Майкла Джексона тему, как обвинения в растлении несовершеннолетних.

Постановщиком мюзикла и его главным хореографом выбран лауреат театральной премии «Тони», звезда балета контемпорари Кристофер Уилдон.