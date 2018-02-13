ДМТЮА покажет «Сон о дожде»

Последние зимние показы спектакля состоятся в один день — 24 февраля 2018 года в 16.00 и 19.00.

В основу знаковой для театра постановки легли русские народные песни и православные молитвы. У «Сна о дожде» непростая судьба — его первыми актерами были ребята, участвовавшие в мюзикле «Норд Ост» и побывавшие в заложниках во время захвата Центра на Дубровке террористами в октябре 2002 года. Их судьба определила серьезность и глубину темы спектакля — это история человека, находящегося между жизнью и смертью. Главному герою — Юноше — в этот краткий миг Судьба дает возможность прожить еще раз всю свою жизнь от рождения до смерти. В финале спектакля он должен решить: принять ли без остатка всю свою жизнь или отказаться от нее?





16 песен символизируют 16 коротких эпизодов жизни человека: рождение, праздник, любовь, война и смерть, встречи и расставания, и снова рождение – круговорот человеческого бытия. Многовековая связь поколений, хранящаяся в русском фольклоре, образует музыкально-драматургическую основу спектакля. Судьба человека оказывается судьбой всего народа. В спектакле нет прозаического текста, но язык режиссерских метафор, универсальный язык хорового пения и пластики делает повествование понятным и «своим» для зрителей многих стран. «Сон о дожде» — это зеркало, в котором каждый зритель видит отражение собственной души. Каждый новый актерский состав проживает эту историю заново, и каждый раз по-своему.

По словам художественного руководителя театра Александра Федорова, “Сон о дожде” — это особенная постановка и мечта каждого актера ДМТЮА:

— Очень долго мы не представляли, как можно превратить 16 народных песен в единое театральное действо. Помог случай – на одной из репетиций в зале санаторного клуба в Евпатории были открыты окна, шел дождь, носились и кричали чайки, а дети сидели на белой ковровой дорожке и пели «Во субботу». Спектакль сложился именно в этот момент – возможно, шум дождя или крики чаек разбудили что-то неуловимо тонкое, что называется вдохновением... Это особенная постановка. За кулисами всегда тишина, никто никому не делает замечаний, дети собранны и серьезны. Тишина царит и в зале – ни разу за всю историю «Сна о дожде» он не прерывался аплодисментами, и даже после финальных нот зрители в течение нескольких минут хранят молчание. У многих на глазах блестят слезы…

За годы существования «Сон о дожде» прошёл большой и успешный путь, побывал на многих фестивалях в России и за рубежом и стал обладателем множества российских и международных наград. Так, по итогам Фестиваля «Золотой Витязь» автор идеи и режиссёр-постановщик Александр Фёдоров был удостоен Патриаршей грамоты Его Святейшества Патриарха всея Руси Алексия II «За усердные труды во славу Русской Православной Церкви». Патриаршая грамота подтвердила высокое духовное содержание спектакля «Сон о дожде». В 2013 году Александр Федоров и художник спектакля Елена Бочкова получили Премию Правительства РФ в области культуры.