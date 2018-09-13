«Несчастный случай» готовит сатирический мюзикл

«Сейчас мы пишем полноценный спектакль, который будет называться "В городе Лжедмитрове". Этот мюзикл выпускаем 25 февраля. Сейчас начинаем репетировать, и я очень волнуюсь по этому поводу», - рассказал ТАСС лидер коллектива Алексей Кортнев.

По его словам, это будет «фантасмагорическая история, много раз уже появлявшаяся и в литературе, и в кино, и в театре». Главный герой - музыкант - спустя 25 лет возвращается из Москвы в свой родной город Лжедмитров. «Он туда приезжает, и начинается катавасия, потому что город этот очень-очень необычный, и не случайно он оттуда удрал», - рассказал артист.



Валдис Пельш и Алексей Кортнев

Кортнев также сообщил, что это будет политическая и социальная сатира. «Надеюсь, что она будет достаточно острой», - заметил он.

В постановке примут участие музыканты группы «Несчастный случай» и двое приглашенных актеров - Сергей Белоголовцев и Кристина Бабушкина.