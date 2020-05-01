«Несчастный случай» воспел месяц в самоизоляции

Песня рассказывает обо всех аспектах существования людей в условиях карантина: неумеренное потребление еды и алкоголя, гнев, депрессия, дистанционное обучение детей в школе, самообразование, отсутствие денег, нарушение режима самоизоляции, запасы гречки и т.п.
"И вся Россия с огнём в груди
Кричит: "Короновирус, уходи!"
Нет твоей над нами власти, тьфу на тебя!"
В записи песни и съемках клипа с помощью видеосвязи были задействованы все участники группы, включая Валдиса Пельша, а также несколько приглашенных музыкантов.
Ранее группа выпустила песню «С одесского кичмана в самоизоляции» с участием Нонны Гришаевой и Ларисы Долиной.
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