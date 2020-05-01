«Несчастный случай» воспел месяц в самоизоляции

Опубликовано пользователем

Группа «Несчастный случай» выпустила новую версию своего новогоднего хита «С первого по тринадцатое» - «С первого по тридцатое в самоизоляции» (смотреть клип).

Песня рассказывает обо всех аспектах существования людей в условиях карантина: неумеренное потребление еды и алкоголя, гнев, депрессия, дистанционное обучение детей в школе, самообразование, отсутствие денег, нарушение режима самоизоляции, запасы гречки и т.п.

"И вся Россия с огнём в груди
Кричит: "Короновирус, уходи!"
Нет твоей над нами власти, тьфу на тебя!"

Кортнев и Пельш
Кортнев и Пельш

В записи песни и съемках клипа с помощью видеосвязи были задействованы все участники группы, включая Валдиса Пельша, а также несколько приглашенных музыкантов.

Ранее группа выпустила песню «С одесского кичмана в самоизоляции» с участием Нонны Гришаевой и Ларисы Долиной.

Быстрый поиск: 