«Несчастный случай» воспел месяц в самоизоляции

Песня рассказывает обо всех аспектах существования людей в условиях карантина: неумеренное потребление еды и алкоголя, гнев, депрессия, дистанционное обучение детей в школе, самообразование, отсутствие денег, нарушение режима самоизоляции, запасы гречки и т.п.

"И вся Россия с огнём в груди

Кричит: "Короновирус, уходи!"

Нет твоей над нами власти, тьфу на тебя!"



Кортнев и Пельш

В записи песни и съемках клипа с помощью видеосвязи были задействованы все участники группы, включая Валдиса Пельша, а также несколько приглашенных музыкантов.

Ранее группа выпустила песню «С одесского кичмана в самоизоляции» с участием Нонны Гришаевой и Ларисы Долиной.