«Несчастный случай» перепел Doors в «Луне над Балабаново»

Песня - российский кавер шлягера группы Doors «Alabama Song» (известной также как «Whisky Bar» и «Moon of Alabama»). Изначально это была композиция немецкого композитора Курта Вайля, написанная на стихи Бертольта Брехта 1925 года, впервые опубликованные два года спустя в сборнике «Hauspostille». Вайль использовал ее для «сценической кантаты» Mahagonny-Songspiel, а затем в опере «Расцвет и падение города Махагони» (премьера состоялась в 1930 году). В 1967 году «Alabama Song» была записана для дебютного альбома группы Doors. Позже ее исполняли Дэвид Боуи (который был большим поклонником Брехта), Далида, Нина Симон, Мэрилин Мэнсон, Нина Хаген и многие другие.

Русский текст лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев написал несколько лет назад, превратив американскую Алабаму в российский город Балабаново Калужской области, более всего известный своей спичечной фабрикой. Соответственно в клипе, снятом мультипликатором Сергеем Анфиногентовым, главными персонажами стали «жители» Балабаново – спички и свечки, а также заехавшие в провинцию две зажигалки.



Несчастный случай