Кортнев: У тех, кто слушает Пугачеву, не в порядке с мозгами

О современной эстраде опытный музыкант отзывается неоднозначно: «Не могу сказать, что я — фанат. Какие-то вещи мне очень нравятся, какие-то — так себе. Вообще, сейчас пора женских коллективов. Мне очень нравятся «Обе две», Монеточка, «Муха» моя любимейшая, «Серебряная свадьба» из Минска и так далее. Из иностранных некоторые старенькие проекты. Не думаю, что современная музыка идет в сторону упрощения. Она просто разнообразная. Сейчас выбора намного больше, чем, например, лет 20 назад».



Алексей Кортнев

Одним из самых ярких направлений в музыке Алексей Кортнев считает рэп. «Приход в Россию такой большой и заслуженной популярности рэпа, который можно назвать современной поэзией, показывает нам, что люди склонны слушать очень сложные формы. Язык Оксимирона, Хаски, Скриптонита или Славы КПСС переусложнен. Там просто на козе не подъедешь, надо серьезно слушать и понимать, о чем идет речь. Недавно я с большим удовольствием послушал альбом Монеточки «Раскраска для взрослых» и понял, что человек, который находится в топе на многих цифровых площадках, пишет весьма непростую музыку. Это намного интереснее чем то, что нам подсовывают СМИ», — заявил «Вокруг ТВ» певец.

По словам Кортнева, его радует тот факт, что современная молодежь предпочитает слушать треки со смыслом. «Это говорит о том, что с мозгами у них все в порядке. Не в порядке у тех, кому за 40-50, и они продолжают слушать Аллу Пугачеву с Басковым. С ними, конечно, беда. Но, они скоро все помрут, так что, ничего страшного», — резко высказался Алексей.