Алексей Кортнев готовит «стендап-мюзикл»

«Я хочу сделать мюзикл, который можно будет играть в клубе, что называется, без объявления войны. Без декораций, может быть, с каким-то минимальным декорированием и минимальным одеванием. Допустим, надеваешь на себя шляпу, и превращаешься в другого человека, надеваешь очки – превращаешься в нового персонажа. Играть мы будем вместе со зрителями, которым раздадим определенные вещи, которые понадобятся в определенный момент. Будем петь хором, притом, не известные и выученные наизусть за много лет песни типа «Что ты имела в виду?», а прямо на месте разучивать какие-то новые зонги и вместе их исполнять. Так что, я к этому очень серьезно готовлюсь, и надеюсь, что будет интересно», - рассказал НСН музыкант.



Алексей Кортнев

По словам Алексея Кортнева, недавно он сочинил еще две песни для программы «В городе Лжедмитрове». Премьера стендап-мюзикла предварительно намечена на весну.