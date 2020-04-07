«Несчастный случай» спел про «Мир во время чумы»

О современной эстраде опытный музыкант отзывается неоднозначно: «Не могу сказать, что я — фанат. Какие-то вещи мне очень нравятся, какие-то — так себе. Вообще, сейчас пора женских коллективов. Мне очень нравятся «Обе две», Монеточка, «Муха» моя любимейшая, «Серебряная свадьба» из Минска и так далее. Из иностранных некоторые старенькие проекты. Не думаю, что современная музыка идет в сторону упрощения. Она просто разнообразная. Сейчас выбора намного больше, чем, например, лет 20 назад».

