«В джазе только девушки» станет бродвейским мюзиклом

Об этом сообщил американский журнал Variety, напомнивший, что ранее кинолента дважды адаптировалась под формат мюзикла: в 1972 году под названием "Сахар" (Sugar) и в 2001-ом под своим оригинальным названием.



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Продюсеры Нейл Мерон и Крейг Задан получили права на новую бродвейскую постановку от кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Кейси Николо займет место режиссера и будет отвечать за хореографию. Музыку для спектакля сочинят Скотт Уитман и Марк Шайман. Мэттью Лопез адаптирует оригинальный сценарий для сцены. Премьера намечена на 2020 год.

"В джазе только девушки" - музыкальная комедия режиссера Билли Уайлдера, в которой рассказывается о приключениях двух американских музыкантов, ставших свидетелями убийства. Спасаясь от гангстеров, они вынуждены переодеться в женщин и вступить в дамский джазовый оркестр, гастролировавший по стране. Главные роли с блеском исполнили Тони Кёртис, Джек Леммон и Мэрилин Монро.

Лента была высоко оценена критиками и понравилась зрителям во всем мире. Фильм номинировался на премию "Оскар" по шести категориям в 1960 году и в итоге завоевал статуэтку за лучший дизайн костюмов. Картина была также удостоена премии "Золотой глобус". В 2000 году Американский институт киноискусства поставил "В джазе только девушки" на первое место в списке лучших американских комедий в истории.

ТАСС