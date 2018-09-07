На показе мюзикла случился скандал с агитацией за Трампа

Актер Тимоти Хьюз опубликовал видео инцидента в своем инстаграме. На записи видно, как во время поклона артистов один из зрителей разворачивает флаг с надписью «Трамп 2020». Хьюз вырвал флаг из рук зрителя и бросил его на сцену.

Свои действия актер объяснил тем, что ему непонятно, почему тематика мюзикла стала «оппозиционной» для американского президента, пишет Газета.ru со ссылкой на Mediaite.

«Как страшно, что сообщение о любви, принятии и многообразии, которое несет наше шоу, стало оппозицией поддержке Трампа», — написал Хьюз.

Он отметил, что не станет извиняться перед человеком, у которого забрал флаг.