Cher выпустила альбом с песнями ABBA

Dancing Queen стал двадцать шестым студийный альбом американской певицы Шер. Выпуск пластинки состоялсяна лейбле Warner Bros. Это первый альбом исполнительницы за последние пять лет, который представляет собой кавер-версии песен известной шведской группы ABBA. Название альбома также отсылка к хиту группы — песне «Dancing Queen».

Идея записать альбом каверов появилась у Шер после съемок в фильме «Mamma Mia! 2», который основан на песнях легендарной группы. В фильм вошли две песни в её исполнении: «Fernando» и «Super Trouper».

9 августа состоялась премьера первого сингла «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)». Также было объявлено, что артистка отправляется в турне Here We Go Again Tour, которое стартует в Новой Зеландии 21 декабря 2018 года.