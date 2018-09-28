Cher выпустила альбом с песнями ABBA

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Шер выпустила альбом «Dancing Queen», состоящий из каверов на песни группы ABBA.

Dancing Queen стал двадцать шестым студийный альбом американской певицы Шер. Выпуск пластинки состоялсяна лейбле Warner Bros. Это первый альбом исполнительницы за последние пять лет, который представляет собой кавер-версии песен известной шведской группы ABBA. Название альбома также отсылка к хиту группы — песне «Dancing Queen».

Идея записать альбом каверов появилась у Шер после съемок в фильме «Mamma Mia! 2», который основан на песнях легендарной группы. В фильм вошли две песни в её исполнении: «Fernando» и «Super Trouper».

9 августа состоялась премьера первого сингла «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)». Также было объявлено, что артистка отправляется в турне Here We Go Again Tour, которое стартует в Новой Зеландии 21 декабря 2018 года.

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