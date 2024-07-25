Шер выпускает свои мемуары

Книга выйдет 19 ноября 2024 года в издательстве Harper Collins и расскажет историю жизни Шер: от юности с мечтами стать звездой до реальности существования в центре всеобщего внимания.



Cher

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«После более чем семидесяти лет борьбы за то, чтобы прожить свою жизнь на своих условиях, Шер наконец раскрывает свою истинную историю во всех подробностях в мемуарах, состоящих из двух частей. «Шер: «Мемуары» с ее фирменной честностью и юмором прослеживают, как этому необработанному алмазу удалось без какого-либо плана и большой уверенности стать новаторской суперзвездой, которую мир не мог игнорировать на протяжении более полувека. Часть первая рассказывает о ее необычном детстве и юности вплоть до встречи с Сонни Боно и замужества, а также раскрывает чрезвычайно сложные отношения, которые сделали их всемирно известными, но в конечном итоге разлучили», — сообщается в пресс-релизе.

Мемуары решено разбить на две части, так как жизнь 78-летней Шер «слишком огромна для одной книги». Второй том выйдет в 2025 году, дата будет объявлена позже.