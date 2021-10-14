Шер подала в суд на вдову своего бывшего мужа Сонни

Как сообщает Deadline со ссылкой на документы, поступившие в суд Лос-Анджелеса, Шер обвиняет Мэри в том, что она удерживает роялти за такие хиты, как «I Got You Babe», «The Beat Goes On» и др., и требует возмещения ущерба в размере 1 миллиона долларов.



Шер и Сонни Боно, на заднем плане Мэри

Сонни и Шер поженились в начале 1960-х, выступали дуэтом с 1964 по 1977 год и выпустили несколько десятков песен. В 1975 году они развелись и договорились поделить пополам авторские отчисления.

Мэри - четвертая и последняя жена Сонни Боно (погибшего в 1998 году в возрасте 62 лет во время катания на горных лыжах) - утверждает, что она «отменила» владение Шер правами и гонорарами, но не уточняет, как это произошло. Вероятно, теперь в этом будет разбираться суд.