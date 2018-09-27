RU.TV объявил войну конкурентам

Звонки раздавались от сотрудников «Русской медиагруппы».

— Да, это действительно так. Они не просто звонят, а в жесткой форме запрещают приходить на нашу премию, грозят убрать их из эфира на всех радиостанциях и автоматом выключить из «Золотого граммофона», — рассказала Super генеральный директор холдингла MusicBox Наталья Палинова. — Сейчас стало известно, что они не только обзванивают артистов, которые в ротации, но и начинающих. Запрещают им появляться на красной дорожке, говоря тем самым, что они попадают автоматом в черный список.

Как сообщают знакомые с ситуацией источники, «шантажу» подверглись как и начинающие исполнители, так и «крупные рыбы»: к примеру, Николаю Баскову, посулили сразу несколько «Золотых граммофонов» за то, что он проигнорирует конкурентную музыкальную церемонию. Как говорят, «угрожать» попробовали даже Эмину Агаларову, который лишь посмеялся в ответ на предложение «не ссориться» с медиагруппой, которой кроме «Золотого граммофона» принадлежит также телеканал RU.TV.

— Две недели назад присутствие подтверждали все, хоть им уже начали звонить, но все говорили, что в любом случае будут с нами, что никуда не денутся, — продолжила в разговоре с Super Наталья Палинова. — Мы уже подготовили номера: у нас и цирки, и хореографы «Тодес» — это не просто взял микрофон и спел, это серьезная постановка церемонии. А вчера у нас слетела сразу половина артистов, начиная от Ёлки, Билана, Баскова, заканчивая Артиком и Асти, которые стартовали именно на нашем канале и были одними из любимых. Они даже Федуку звонили, который сейчас находится за границей и даже не собирался к нам на премию. За три дня до мероприятия артисты сказали: «Мы не можем, нам поставили жесткие условия».

— Всем известно, что на музыкальных премиях артисты выступают бесплатно или за эфиры. Но время сейчас такое сложное, сами понимаете, вот у меня на носу премьера шоу «Верую» в Кремле. Вбухал в него немерено! Поэтому, к сожалению, участию в замечательной премии MusicBox я предпочёл работу, заказное выступление, — рассказал SUPER о причине отказа от участия в мероприятии Николай Басков.





Причина конфликта главы РМГ — Владимира Киселева с казалось бы далеко не основным конкурентом RU.TV и «Русского Радио» официально не озвучивается, но в кулуарах рассказывают, что это далеко не первый «крестовый поход» РМГ против «коллег». Ранее похожие звонки артистам раздавались накануне премии телеканала «Муз-ТВ». Также РМГ славится в последнее время неожиданной цензурой — так, в прошлом месяце, ей подвергся клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», в котором в эфире RU.TV был заретуширован рэпер Тимати, у которого, якобы, случился конфликт с семьей Киселева.

Также одной из основных причин разлада называют давние счеты владельцев РМГ и MusicBox, последние якобы отказываются ставить в ротацию клипы жены и сыновей Владимира Киселева — ЮрКисса, ВладиМира и Елены Север. Кроме того, по словам Палиновой, Киселев давно планирует присвоить канал себе.

— Была беседа у владельца нашей компании с Киселевым о передаче управления телеканалом MusicBox Киселеву. Я так поняла, что директор отказался и, может быть, из-за этого все и происходит. Причем я разговаривала с Сергеем Балдиным (сотрудник РМГ — Прим. ред.), он сам мне сказал: «Наташ, я заложник ситуации, принимай как есть, задача сорвать твое мероприятие! Все!»

По рассказам артистов, оказавшихся «между двух огней», ключевую роль в ситуации играет программный директор RU.TV — Михаил Богомолов. Именно он ведет длительные переговоры, наполненные настоятельными рекомендации «следовать политике РМГ». Super обратился к Богомолову за комментарием.

— Данный телеканал не входит в наш холдинг, поэтому не могу вам ничего прокомментировать, — ответил Богомолов.

На момент публикации получить комментарий главы РМГ Владимира Киселева не удалось.

Премия канала MusicBox состоится в эти выходные — 30 сентября, и участие в ней многих заявленных в афишах артистов до сих пор под вопросом.