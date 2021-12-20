ГПМ Радио и РМГ создают объединенный сейлз-хаус в Санкт-Петербурге

Стороны согласовали все условия сотрудничества, принимая во внимание, что на базе нового альянса создается крупнейшая площадка по продаже рекламных возможностей радио в Северной столице.

Накопленная ГПМ Радио и РМГ обширная экспертиза в области продаж рекламы на радио, большой опыт подготовки креативных рекламных кампаний и ярких спецпроектов, внедрение нестандартных маркетинговых подходов дают возможность двум сильнейшим игрокам рынка, объединив свои ресурсы, сформировать самую мощную и эффективную систему продаж радиорекламы в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГПМ Радио.

Новая бизнес-модель обеспечит оперативное размещение рекламы на всех радиостанциях ГПМ Радио и РМГ в Петербурге и digital-ресурсах холдингов, а также даст возможность выработать единую политику ценообразования и осуществлять полный мониторинг и контроль сетевой рекламы. Ранее заключенные сделки остаются действительными и все обязательства перед партнерами будут выполнены в полном объеме и без исключений.

«Газпром-медиа Радио» в Северной столице представляют такие радиостанции, как «Авторадио» (88.4 FM), «Юмор FM» (88.9 FM), Радио ENERGY (95.0 FM), Comedy Radio (95.9 FM), Детское радио (103.7 FM) и «Радио Зенит» (89.7 FM), «Русскую Медиагруппу» – «Русское Радио» (107.8 FM), «Хит FM (92.4 FM), MAXIMUM (102.8 FM), Radio Monte Carlo (105.9 FM) и DFM (103.4 FM).

Согласно данным Mediascope (Radio Index – Санкт-Петербург, сентябрь – ноябрь 2021, 12+), ежемесячно радиостанции ГПМ Радио выбирают 2,69 млн петербуржцев, что составляет 57,4% всех радиослушателей Северной столицы. Форматы РМГ каждый месяц в совокупности объединяют порядка 2,25 млн человек или 47,9% аудитории Санкт-Петербурга. Совокупная аудитория двух крупнейших радиохолдингов в Северной столице на сегодняшний день насчитывает 3,17 млн человек (67,6%).

– Мы видим высокий спрос на радиорекламу в 2021 году, который позволил устойчиво превысить показатели 2019 года и, уже очевидно, этот спрос только вырастет в следующем году, – утверждает управляющий директор АО «Русская Медиагруппа» Дмитрий Медников. – Кроме того, высокие показатели обоих холдингов в разных аудиторных группах позволят сформировать уникальный сервис на рекламном рынке. Мы очень рады стать частью проекта, который делает правила игры на рынке более прозрачными и универсальными.

По мнению генерального директора ГПМ Радио Юрия Костина, объединение сильнейших радиостанций Санкт-Петербурга – стратегическая веха развития системы продаж рекламных ресурсов не только на локальном рынке, но и для всей индустрии.

– Совместный проект ГПМР и РМГ призван укрепить позиции радио на втором по величине рынке России, обеспечить рост его доли в рекламных расходах и продемонстрировать радиосообществу важность консолидации для дальнейшего развития отрасли.

О фактической дате старта работы филиала сейлз-хауса «Газпром-медиа» в Санкт-Петербурге стороны сообщат дополнительно.

Проект открыт и для других игроков локального и федерального рынка.

ГПМ Радио – крупнейший российский радиохолдинг, который ведет свою историю с 2003 года (до 2016 года – ВКПМ). Объединяет 11 брендов – «Авторадио», Радио ENERGY, «Юмор FM», Радио Romantika, Comedy Radio, Like FM, Relax FM, Детское радио, «Эхо Москвы», «Радио Зенит» и Онлайн Радио 101.ru, строит сеть собственных филиалов в крупнейших городах России. На сегодняшний день филиалы ГПМ Радио работают в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Красноярске, Перми, Самаре и Казани. ГПМ Радио развивает свои форматы и в цифровой среде, а также внедряет мультимедийные технологии в традиционное FM-вещание. Это единственный российский радиохолдинг, удостоенный международной премии NAB (Национальной ассоциации телерадиовещателей США) – International Broadcasting Excellence Award, и дважды отмеченный дипломами NYF's International Radio Program Awards. Генеральный директор – Юрий Костин. Сайт: gpmradio.ru.

«Русская Медиагруппа» – крупнейший медиахолдинг, в состав которого входят пять радиостанций «Русское Радио», Monte Carlo, «Хит FM», DFM, радио MAXIMUM, а также музыкальный телеканал RU.TV. Станции холдинга представляют разные жанры музыки и ориентированы на различные целевые аудитории, что позволяет РМГ уверенно занимать лидирующие позиции на рынке. РМГ создает музыкальные проекты национального масштаба, такие, как премии «Золотой Граммофон» и «Браво». Генеральный директор – Любовь Маляревская. Сайт: russianmediagroup.ru.

Сейлз-хаус «Газпром-медиа» – ведущий игрок рекламного рынка, предлагает уникальную экосистему рекламных продуктов в формате «единого окна». В портфеле представлены ключевые медиа-сегменты: ТВ, радио, цифровая реклама, наружная реклама. Команда сейлз-хауса постоянно разрабатывает инновационные рекламные инструменты, которые доступны в формате консолидации. В числе ключевых возможностей селлера: размещение спонсорской рекламы на телеканалах холдинга, интерактивная реклама, кросс-медиа кампании, цифровая реклама, аудиореклама на радиостанциях и подкасты, размещение нативной рекламы, инфлюенс-маркетинг и автоматизированные размещения рекламы, а также видеореклама на Rutube и рекламные возможности Smart TV онлайн-кинотеатра ivi. Генеральный директор – Екатерина Веселкова.