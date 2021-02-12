В РМГ появились новые гендиректор и управдиректор

Такое решение принял совет директоров АО "Русская Медиагруппа".

Маляревская с декабря 2015 года работала заместителем гендиректора РМГ по экономике и финансам, отвечала за финансовую и операционную деятельность группы компаний. В должность она вступит с 1 марта.

До прихода в РМГ Маляревская более 13 лет работала в компаниях PwC, Deloitte, BDO, являлась управляющим директором департамента финансов ПАО "Сбербанк".

Саркисов пришел в РМГ в октябре 2015 года, в декабре занял должность гендиректора (до этого он был гендиректором 2x2 и MTV Россия).

На новую позицию - управляющий директор - назначен Дмитрий Медников. В его ведении будут находиться вопросы формирования и реализации стратегии развития медиабизнеса, он будет курировать коммерцию и маркетинг, а также запуск новых цифровых форматов и сервисов.

Медников с 2000 года занимал должности главного редактора телеканала "Вести 24" ("Россия 24"), главного редактора "Россия 2", с 2009 по 2018 год - замгендиректора ВГТРК, с 2013 года - председатель совета директоров "Цифрового телевидения". После ухода в августе 2018 года с ВГТРК занимался венчурным бизнесом.

В состав совета директоров РМГ вошел директор по развитию нового бизнеса в "СберМаркетинг" Гавриил Гордеев. "В фокусе внимания Гавриила будут вопросы, связанные с взаимодействием с индустриальными партнёрами, содействие компании в реализации специальных проектов", - сообщили в пресс-службе.

Председателем совета директоров остаётся Сергей Бунин.

В состав холдинга "Русская Медиагруппа" входят радиостанции "Русское Радио", Хит FM, Радио MAXIMUM, DFM и Радио Monte Carlo, а также телеканал RU.TV.