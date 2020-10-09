Макс Барских выпустил «оголенный» альбом «1990»

Релиз выпущен в двух версиях – обычной, включающей в себя 12 треков, и в версии Deluxe, где каждый из треков дополнен многозначительными комментариями артиста. По словам исполнителя, этим альбомом он завершает музыкальную трилогию, открытую пластинками «Туманы» и «Семь».

«Песни из нового альбома все ещё наполнены романтизмом тех лет, но положены на более урбанистическое и современное звучание. Я создаю микс оголенно-искренних чувств с настроениями большого города», - говорит Макс Барских.

Названием альбома стал год рождения Макса Барских.

«Каждый альбом - это капсула времени и впечатлений. С момента выхода первого альбома «1: Max Barskih» и до сегодняшней ночи, когда выходит Новый альбом, прошло 11 лет. Этот длинный отрезок жизни пролетел как один взмах ресниц. Сотни городов, бесчисленное количество концертов и ваши голоса, аплодисменты - это незабываемо. Сегодня волнительная и приятная ночь. Сегодня новые истории будут спеты и обретут свои сердца».



Макс Барских

Релиз альбома состоялся на лейбле Sony Music Russia.

«В альбоме много песен, которые рассказывают о событиях из моей жизни, которые произошли за последние несколько лет. Например, трек «Лей, не жалей» — мой спасательный круг в моменты отчаяния, когда я хотел бросить все и перестать заниматься музыкой. «Самолет» — песня-обещание самому себе, что когда-нибудь я все же обрету душевный покой и мне захочется «приземлиться» (улыбается). Сингл «Двоє» — о жертвенности и моем отношении к абьюзерской стороне любви. В целом все эти 12 треков – это резюмирующая глава о прожитом и переосмысленном. Некий таймлапс моего роста и падений, как личности; моего отношении к любви и увлечениям; мой откровенный разговор с людьми, которые были или до сих пор остаются в моем сердце».