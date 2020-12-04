Макс Барских показал саундтрек к эротической драме

«Песня «Имена» посвящена эзотеричечкому путешествию двух родственных душ из прошлой жизни в нынешнюю, и их столкновению в новой реальности. Лейтмотив трека совпал с настроением кинокартины Сергея Ткаченко «La Plage», и "Имена" стали официальным саундтреком к нему», - говорится в пресс-релизе.

По словам музыканта, трек был записан в номере амстердамского отеля под впечатлением от спонтанной встречи, и поэтому до релиза дошел практически в первоначальном виде.

«Мне казалось, я встретил в этом городе родную душу из прошлой жизни: мы столкнулись на время и прошли мимо друг друга», - говорит музыкант.

Фильм «La Plage» - независимый украинский арт-хаус в жанре эротической драмы. История о двух молодых парах, чья случайная встреча в поезде, следующем на север Франции, кардинально меняет жизни и сознание героев. Свою жизнь на кинофестивалях и кинорынке фильм начнет в 2021 году. Премьера на Украине запланирована на конец того же года.



Макс Барских

«Делюсь с вами особенной песней. Я верю в реинкарнацию души и точно знаю, что проживаю не первую. Знакомо ли это чувство, когда ты встречаешь человека и тебе кажется, будто знаешь его всю жизнь? Между вами есть ощутимая связь, вы говорите на одном языке и завершаете предложения друг друга. Но есть определенные стереотипные препятствия того, чтобы быть вместе. Это момент попытки преодолеть их...», - добавляет Макс Барских.