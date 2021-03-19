Макс Барских и Zivert спели «Bestseller» в стиле киберпанк

Действие в клипе Бадоева происходит в некой пустыне, где сооружены футуристические компьютерные инсталляции, и оба артиста в духе киберпанка летают на космическом корабле и танцуют на блестящей подставке.

Ровно год понадобился артистам на создание этого дуэта. Больше шести месяцев ушло на песню, остальное время заняла работа над клипом про одиночество в стиле киберпанк, тем самым предугадывая возвращение мировой тенденции во всевозможных ее направлениях: от моды, кино, арта до музыки.

«Современный мир стремительно теряет тактильность, люди добровольно оцифровывают свои чувства и эмоции, обменивая их на лайки и рейтинг в социальных сетях. Сотни тысяч фотографий сегодня заменяют прикосновение и тепло поцелуя. Клип обладает глубоким социальным подтекстом, в котором человека тотально поглотили технологии, а виртуальная жизнь заменила реальность. Алану Бадоеву, Максу Барских и Zivert удалось создать историю, в которой нет хэппи-энда. Она о двух душах, телами которых управляет «силиконовая долина», искусственный интеллект. Все, что остается этим влюбленным — встречи в виртуальных снах оцифрованного мира», - утверждает пресс-релиз.



Макс Барских и Zivert

«Все чувства надо испытывать в реальности: настоящее прикосновение, настоящее учащение биения пульса. Этого не подарит вам лайк или виртуальное пространство, в котором сегодня принято знакомиться с людьми. Любить нужно глаза в глаза!», - говорит Макс Барских.

В припеве песни звучит фрагмент мелодии «Боже, какой пустяк» Александра Иванова.