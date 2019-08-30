Макс Барских спел про то, что все «Неслучайно»

- К концу лета у каждого накопились свои истории. Я хочу, чтобы ваши истории ассоциировались именно с этой песней. В моей жизни произошла неслучайная встреча с человеком, который очень вдохновил меня на написание этого трека, - рассказал Макс.
В течение первого часа после того, как сингл стал доступен пользователям в iTunes и Apple Music, его показатели достигли рекордных цифр, закрепившись в топ-5 чартов iTunes пяти стран - Украины, России, Белоруссии, Казахстана и Чехии. Впрочем, еще за сутки до релиза песня «Неслучайно» стала хитом в сети. «Ожидание убивает», «будет очередная бомба», «с самого начала мы полюбили тебя неслучайно», «новый хит», «дразнит второй день…нервы-то не железные», «это очень чувственно и красиво» - такими комментариями поклонники музыканта встретили анонс нового сингла Барских в его соцсетях.