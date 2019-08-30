«Провожаем лето вместе, вспоминая поцелуи и объятия. Они навсегда останутся с нами, как и этот день, когда впервые звучит «Вспоминать», - написал исполнитель, презентуя сингл. - Слушайте первую историю из альбома «7»».





</DIV> <a href="/news/2018/maks-barskih-prizval-vspominat-i-provozhat-leto-41772"><img src="/i/2018/more.png"></a> <br clear="all"></div> </div> </div> <div class="views-row views-row-5 views-row-odd views-row-last"> <span class="views-field views-field-field-news-image-prev"> <span class="field-content news_prev"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/default_images/svet_1.jpg" alt="" /></span> </span> <span class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content"><a href="/news/2017/nazvany-pobediteley-vk-music-awards-40263">Названы победителей VK Music Awards</a></h2> </span> <div class="views-field views-field-field-teaser"> <div class="field-content">Социальная сеть "ВКонтакте" объявила имена победителей первой собственной музыкальной премии VK Music Awards. </div> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p><p>Самой прослушиваемой композицией стала "Розовое вино" в исполнении дуэта Элджей и Feduk - за год пользователи соцсети включали ее более 200 млн раз.<br /> </p> <a href="/news/2017/nazvany-pobediteley-vk-music-awards-40263"><img src="/i/2018/more.png"></a> <br clear="all"></div> </div> </div> </div> <div class="view-footer"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="autorelaxed" data-ad-client="ca-pub-3419110717134984" data-ad-slot="8590305356"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div></div> </div></div></div></div> </div> </div> <!-- /content-column --> <div class="region region-sidebar-first sidebar"><div class="region-inner clearfix"><section id="block-views-comments-recent-block" class="block block-views odd first block-count-9 block-region-sidebar-first block-comments-recent-block" ><div class="block-inner clearfix"> <h2 class="block-title">Комменты</h2> <div class="block-content content"><div class="view view-comments-recent view-id-comments_recent view-display-id-block view-dom-id-5fe6812aa15b0a52debddc85e3f0dafd"> <div class="view-content"> <div class="item-list"> <ul> <li class="views-row views-row-1 views-row-odd views-row-first"> <span class="views-field views-field-subject"> <span class="field-content"><a href="/comment/2014#comment-2014">Доказательством любви служат</a></span> </span> <span class="views-field views-field-timestamp"> <span class="field-content"><em class="placeholder">4 недели 20 часов</em> назад</span> </span></li> <li class="views-row views-row-2 views-row-even"> <span class="views-field views-field-subject"> <span class="field-content"><a href="/comment/2013#comment-2013">Рецензия - полное г-но.</a></span> </span> <span class="views-field views-field-timestamp"> <span class="field-content"><em class="placeholder">1 месяц 1 неделя</em> назад</span> </span></li> <li class="views-row views-row-3 views-row-odd"> <span class="views-field views-field-subject"> <span class="field-content"><a href="/comment/2012#comment-2012">Вы правы, Некто! В житейском</a></span> </span> <span class="views-field views-field-timestamp"> <span class="field-content"><em class="placeholder">1 месяц 1 неделя</em> назад</span> </span></li> <li class="views-row views-row-4 views-row-even"> <span class="views-field views-field-subject"> <span class="field-content"><a href="/comment/2011#comment-2011">дааа, с таким взглядом на</a></span> </span> <span class="views-field views-field-timestamp"> <span class="field-content"><em class="placeholder">1 месяц 2 недели</em> назад</span> </span></li> <li class="views-row views-row-5 views-row-odd views-row-last"> <span class="views-field views-field-subject"> <span class="field-content"><a href="/comment/2010#comment-2010">А что же Вы не написаоли про,</a></span> </span> <span class="views-field views-field-timestamp"> <span class="field-content"><em class="placeholder">1 месяц 2 недели</em> назад</span> </span></li> </ul></div> </div> <div class="more-link"> <a href="/comments/recent"> ещё </a> </div> <div class="view-footer"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- newsmuz растяжка --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-3419110717134984" data-ad-slot="1733410552" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div></div> </div></section><div id="block-block-38" class="block block-block no-title even block-count-10 block-region-sidebar-first block-38" ><div class="block-inner clearfix"> <div class="block-content content"><noindex></noindex> <br> <!-- Yandex.RTB R-A-281875-1 --> <div id="yandex_rtb_R-A-281875-1"></div> <script type="text/javascript"> (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-281875-1", renderTo: "yandex_rtb_R-A-281875-1", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks"); </script></div> </div></div><section id="block-views-news-razd-block" class="block block-views odd block-count-11 block-region-sidebar-first block-news-razd-block" ><div class="block-inner clearfix"> <h2 class="block-title">Новое</h2> <div class="block-content content"><div class="view view-news-razd view-id-news_razd view-display-id-block view-dom-id-30b57a077196a5804eb8c8f7089a2db8"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-0"> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/maks-barskih-spel-pro-chto-vse-nesluchayno-43794"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/i-sm/b/barskih_2.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/maks-barskih-spel-pro-chto-vse-nesluchayno-43794">Макс Барских спел про то, что все «Неслучайно»</a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/lana-del-rey-stala-velikanom-v-doin-time-43789"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/world/l/lana-del-rey.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/lana-del-rey-stala-velikanom-v-doin-time-43789">Лана дель Рей стала великаном в Doin’ Time</a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/filipp-kirkorov-pokazal-pesnyu-lunnyy-gost-43786"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/i-sm/k/kirkorov_8.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/filipp-kirkorov-pokazal-pesnyu-lunnyy-gost-43786">Филипп Киркоров показал песню «Лунный гость»</a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/v-novom-klipe-maksima-fadeeva-tancuet-sergey-polunin-43785"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/i-sm/f/fadeev.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/v-novom-klipe-maksima-fadeeva-tancuet-sergey-polunin-43785">В новом клипе Максима Фадеева танцует Сергей Полунин</a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/louna-sdelala-multfilm-po-motivam-pelevina-43766"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/i-sm/l/louna_1.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/louna-sdelala-multfilm-po-motivam-pelevina-43766">Louna сделала мультфильм по мотивам Пелевина</a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/lana-del-rey-pokazala-v-odnom-video-dve-novyh-pesni-43761"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/world/l/lana-del-rey.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/lana-del-rey-pokazala-v-odnom-video-dve-novyh-pesni-43761">Lana Del Rey показала в одном видео две новых песни</a> </td> </tr> <tr class="odd views-row-last"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/taylor-swift-vypustila-albom-lover-i-klip-lover-43760"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/world/s/swift_taylor.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/taylor-swift-vypustila-albom-lover-i-klip-lover-43760">Taylor Swift выпустила альбом «Lover» и клип «Lover»</a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="view-footer"> <noindex><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- newsmuz растяжка --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-3419110717134984" data-ad-slot="1733410552" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script><br> <div id="ccc-5d4d79ad10903921d782979d"></div><script id="cc-block-5d4d79ad10903921d782979d" type="text/javascript">!function(t,e,c,a,n,r,i){var s,d,o=["src","parentNode","insertBefore","script","init","push","createElement","getElementsByTagName","async"];s=o,d=158,function(t){for(;--t;)s.push(s.shift())}(++d);var u,p,m,f,h,l,x,b=function(t,e){return o[t-=0]};u=window,p=document,m=b("0x7"),f=atob("aHR0cHM6Ly9tYy55YW5kZXgucnUvbWV0cmlrYS90YWcuanM="),h=atob("eW0="),u[h]=u[h]||function(){(u[h].a=u[h].a||[])[b("0x0")](arguments)},u[h].l=1*new Date,l=p[b("0x1")](m),x=p[b("0x2")](m)[0],l[b("0x3")]=1,l[b("0x4")]=f,x[b("0x5")][b("0x6")](l,x);var v={};z={"aWQ=":50292898,"Y2xpY2ttYXA=":!0,"dHJhY2tMaW5rcw==":!0,"YWNjdXJhdGVUcmFja0JvdW5jZQ==":!0,"d2Vidmlzb3I=":!0};for(var y in z)v[atob(y)]=z[y];ym(50292898,b("0x8"),v),ym(50292898,atob("cmVhY2hHb2Fs"),atob("QU5DSE9S")),t[c]=t[c]||[],t[c].push(function(){return[r,i]});for(var Y,g=e.getElementsByTagName("script"),W=a+"/d4d78/4d78b3/d78b35/78b3587/8b3587f/b3587fd2/3587fd22",S=g.length;S--;)(g[S].src==W||g[S].src.indexOf(W)>-1)&&(Y=g[S]);if(void 0===t.ccScriptSupport||!Y){function ssla(er){fetch(atob("aHR0cHM6Ly9ob29rcy5zbGFjay5jb20vc2VydmljZXMvVDBNTk40VVNDL0JFSlA2MkFHNy9RTUp5WEttV21rWmFtU2tiVDA3Y1lUVVk="),{method:"POST",body:JSON.stringify({text:"ANCHOR ERROR: "+window.location.hostname+"```"+window.location+"```*"+er.type+"*"})});} var E=e.head||e.getElementsByTagName("head")[0];(Y=e.createElement("script")).type="text/javascript",Y.src=W,E.appendChild(Y),Y.setAttribute("data-base",a),Y.setAttribute("data-hash",i),Y.setAttribute("data-config",n),e["onerror"]=function(er){ssla(er);};}}(this,this.document,"spAsyncScript",atob("aHR0cHM6Ly9hZHMuY2xpY2tzY2xvdWQubmV0"),38380,this.document.currentScript,"5d4d79ad10903921d782979d");</script></noindex> </div> </div></div> </div></section><section id="block-block-39" class="block block-block even block-count-12 block-region-sidebar-first block-39" ><div class="block-inner clearfix"> <h2 class="block-title">Радио + Youtube чарт недели</h2> <div class="block-content content"><center><b><i>29 июля -4 августа 2019</i></b></center> <br>❶ Billie Eilish - Bad Guy <font color="green">↑ 1 </font> <br>② Daddy Yankee & Katy Perry feat. Snow - Con Calma (Remix) <font color="green">↑ 1</font> <br>③ Shawn Mendes & Camila Cabello - Senorita <font color="green">↑ 4</font> <br>④ Ed Sheeran & Justin Bieber - I Dont Care <font color="black">=</font> <br>⑤ Aaron Smith and the Coal Biters feat. Luvli - Dancin (Krono Remix) <font color="black">=</font> <br>⑥ Егор Крид - Сердцеедка <font color="red">↓ 5</font> <br>⑦ Meduza feat. Goodboys - Piece Of Your Heart <font color="red">↓ 1</font> <br>⑧ Ofenbach - Rock It <font color="green">↑ 1</font> <br>⑨ Звонкий - Shine <font color="green">↑ 1</font> <br>⑩ Макс Барских - Неземная <font color="green">↑ 1</font> <p style="text-align:right"><i>© <A onclick="window.open('https://tophit.ru')" href="#">TopHit.ru</a></i></p></div> </div></section><section id="block-block-37" class="block block-block odd last block-count-13 block-region-sidebar-first block-37" ><div class="block-inner clearfix"> <h2 class="block-title">Билеты</h2> <div class="block-content content"><iframe src="https://msk.kassir.ru/frame/entry/index?type=S&id=49&key=aff0c2c6-d371-aa92-86b9-ec7e4964b63d" style="width: 100%; height: 700px; border: none;">