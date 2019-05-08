Макс Барских попал в жуткое ДТП, и едва не погиб

8 мая на арендованном автомобиле он попал в ДТП. Машина разбита вдребезги, но никто не пострадал.
View this post on Instagram
Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все что имеете и всех кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасет вашу жизнь! Со мной все хорошо, не переживайте! (я понял почему это произошло, и освоил урок)
Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все что имеете и всех кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасет вашу жизнь! Со мной все хорошо, не переживайте! (я понял почему это произошло, и освоил урок)
Других подробностей аварии артист не привел. Поклонники певца рады тому, что он выжил в ДТП, и засыпают его многочисленными признаниями в любви.