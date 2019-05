Макс Барских попал в жуткое ДТП, и едва не погиб

View this post on Instagram

Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все что имеете и всех кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасет вашу жизнь! Со мной все хорошо, не переживайте! (я понял почему это произошло, и освоил урок)