Макс Барских попал в жуткое ДТП, и едва не погиб

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Авария случилась в Лос-Анджелесе, куда украинский певец приехал для переговоров по новому альбому и заодно дать концерт.

8 мая на арендованном автомобиле он попал в ДТП. Машина разбита вдребезги, но никто не пострадал.

Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все что имеете и всех кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасет вашу жизнь! Со мной все хорошо, не переживайте! (я понял почему это произошло, и освоил урок)

Макс Барских
Макс Барских

Других подробностей аварии артист не привел. Поклонники певца рады тому, что он выжил в ДТП, и засыпают его многочисленными признаниями в любви.

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