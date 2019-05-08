Макс Барских попал в жуткое ДТП, и едва не погиб

«Провожаем лето вместе, вспоминая поцелуи и объятия. Они навсегда останутся с нами, как и этот день, когда впервые звучит «Вспоминать», - написал исполнитель, презентуя сингл. - Слушайте первую историю из альбома «7»».





</DIV> <a href="/news/2018/maks-barskih-prizval-vspominat-i-provozhat-leto-41772"><img src="/i/2018/more.png"></a> <br clear="all"></div> </div> </div> <div class="views-row views-row-2 views-row-even"> <span class="views-field views-field-field-news-image-prev"> <span class="field-content news_prev"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/default_images/svet_1.jpg" alt="" /></span> </span> <span class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content"><a href="/news/2017/nazvany-pobediteley-vk-music-awards-40263">Названы победителей VK Music Awards</a></h2> </span> <div class="views-field views-field-field-teaser"> <div class="field-content">Социальная сеть "ВКонтакте" объявила имена победителей первой собственной музыкальной премии VK Music Awards. </div> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p><p>Самой прослушиваемой композицией стала "Розовое вино" в исполнении дуэта Элджей и Feduk - за год пользователи соцсети включали ее более 200 млн раз.<br /> </p> <a href="/news/2017/nazvany-pobediteley-vk-music-awards-40263"><img src="/i/2018/more.png"></a> <br clear="all"></div> </div> </div> <div class="views-row views-row-3 views-row-odd"> <span class="views-field views-field-field-news-image-prev"> <span class="field-content news_prev"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/i-sm/l/loboda_1.jpg" width="60" height="80" alt="" /></span> </span> <span class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content"><a href="/news/2017/na-yandeks-muzyke-iz-russkoyazychnyh-slushali-tolko-barskih-i-lobodu-38499">На Яндекс-музыке из русскоязычных слушали только Барских и Лободу</a></h2> </span> <div class="views-field views-field-field-teaser"> <div class="field-content">Яндекс.Музыка подвела итоги прошедшей зимы.</div> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p><p>Выяснилось, что этой зимой наибольшей популярностью у россиян пользовались в основном зарубежные композиции. В топ-10 треков вошли только две песни на русском языке — «Туманы» Макса Барских и «Твои глаза» украинской певицы LOBODA. В осеннем чарте не было ни одной русскоязычной композиции. <br /> </p> <a href="/news/2017/na-yandeks-muzyke-iz-russkoyazychnyh-slushali-tolko-barskih-i-lobodu-38499"><img src="/i/2018/more.png"></a> <br clear="all"></div> </div> </div> <div class="views-row views-row-4 views-row-even"> <span class="views-field views-field-field-news-image-prev"> <span class="field-content news_prev"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/i-sm/b/barskih_1.jpg" width="60" height="80" alt="" /></span> </span> <span class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content"><a href="/news/2015/maksa-barskih-prezentoval-hlop-hlop-hlop-34978">Макс Барских презентовал Hlop, Hlop, Hlop</a></h2> </span> <div class="views-field views-field-field-teaser"> <div class="field-content">1 сентября на видеоканале ELLO состоялась премьера нового сингла Макса Барских с ироничным названием HLOP, HLOP, HLOP.</div> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p><p>Артист не будет снимать клип на данную композицию, однако, специально для премьеры песни он записал музыкальное скайп-обращение к своим слушателям, призвав тех из них, кто испытал боль разочарования не предаваться унынию, а, напротив, улыбаться всем жизненным перипетиям и побольше смеяться. В том числе и над самими собой. <br /> <br /> </p><p>Треком HLOP, HLOP, HLOP музыкант завершает весенне-летнюю триаду своих танцевальных супер-хитов. <br /> </p> <a href="/news/2015/maksa-barskih-prezentoval-hlop-hlop-hlop-34978"><img src="/i/2018/more.png"></a> <br clear="all"></div> </div> </div> <div class="views-row views-row-5 views-row-odd views-row-last"> <span class="views-field views-field-field-news-image-prev"> <span class="field-content news_prev"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/i-sm/b/barskih_2.jpg" width="60" height="80" alt="" /></span> </span> <span class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content"><a href="/news/2014/maks-barskih-po-freydu-33119">Макс Барских - «По Фрейду»</a></h2> </span> <div class="views-field views-field-field-teaser"> <div class="field-content">Макс Барских – из тех музыкантов, секрет успеха которых - мощная визуальная составляющая. </div> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p><p><i>CD, 2014, «Moon Records». <br /> <br />Стиль: поп </i><br /> </p> <a href="/news/2014/maks-barskih-po-freydu-33119"><img src="/i/2018/more.png"></a> <br clear="all"></div> </div> </div> </div> <div class="view-footer"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="autorelaxed" data-ad-client="ca-pub-3419110717134984" data-ad-slot="8590305356"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div></div> </div></div></div></div> </div> </div> <!-- /content-column --> <div class="region region-sidebar-first sidebar"><div class="region-inner clearfix"><section id="block-views-comments-recent-block" class="block block-views odd first block-count-10 block-region-sidebar-first block-comments-recent-block" ><div class="block-inner clearfix"> <h2 class="block-title">Комменты</h2> <div class="block-content content"><div class="view view-comments-recent view-id-comments_recent view-display-id-block view-dom-id-3c36064698957af8a94966724a0ca8b0"> <div class="view-content"> <div class="item-list"> <ul> <li class="views-row views-row-1 views-row-odd views-row-first"> <span class="views-field views-field-subject"> <span class="field-content"><a href="/comment/1995#comment-1995">если на-крутки не было, дык</a></span> </span> <span class="views-field views-field-timestamp"> <span class="field-content"><em class="placeholder">4 дня 18 часов</em> назад</span> </span></li> <li class="views-row views-row-2 views-row-even"> <span class="views-field views-field-subject"> <span class="field-content"><a href="/comment/1994#comment-1994">Г-н Эрнст, что же Вы НАК</a></span> </span> <span class="views-field views-field-timestamp"> <span class="field-content"><em class="placeholder">1 неделя 3 дня</em> назад</span> </span></li> <li class="views-row views-row-3 views-row-odd"> <span class="views-field views-field-subject"> <span class="field-content"><a href="/comment/1993#comment-1993">Для нашей семьи и семей моих</a></span> </span> <span class="views-field views-field-timestamp"> <span class="field-content"><em class="placeholder">1 неделя 3 дня</em> назад</span> </span></li> <li class="views-row views-row-4 views-row-even"> <span class="views-field views-field-subject"> <span class="field-content"><a href="/comment/1992#comment-1992">Накладные волосы и кривые</a></span> </span> <span class="views-field views-field-timestamp"> <span class="field-content"><em class="placeholder">1 неделя 3 дня</em> назад</span> </span></li> <li class="views-row views-row-5 views-row-odd views-row-last"> <span class="views-field views-field-subject"> <span class="field-content"><a href="/comment/1991#comment-1991"> Согласна. Единственный выход</a></span> </span> <span class="views-field views-field-timestamp"> <span class="field-content"><em class="placeholder">1 неделя 3 дня</em> назад</span> </span></li> </ul></div> </div> <div class="more-link"> <a href="/comments/recent"> ещё </a> </div> <div class="view-footer"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- newsmuz растяжка --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-3419110717134984" data-ad-slot="1733410552" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div></div> </div></section><div id="block-block-38" class="block block-block no-title even block-count-11 block-region-sidebar-first block-38" ><div class="block-inner clearfix"> <div class="block-content content"><noindex></noindex> <br> <!-- Yandex.RTB R-A-281875-1 --> <div id="yandex_rtb_R-A-281875-1"></div> <script type="text/javascript"> (function(w, d, n, s, 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href="/news/2019/v-krovi-pogibshego-lidera-prodigy-nashli-narkotiki-i-alkogol-43263"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/world/p/prodigy.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/v-krovi-pogibshego-lidera-prodigy-nashli-narkotiki-i-alkogol-43263">В крови погибшего лидера Prodigy нашли наркотики и алкоголь</a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/maks-barskih-popal-v-zhutkoe-dtp-i-edva-ne-pogib-43261"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/i-sm/b/barskih_2.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/maks-barskih-popal-v-zhutkoe-dtp-i-edva-ne-pogib-43261">Макс Барских попал в жуткое ДТП, и едва не погиб</a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/anomalnoe-golosovanie-v-shou-golosdeti-obnaruzhili-v-5-regionah-43257"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/articlecat_icons/golos_1.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/anomalnoe-golosovanie-v-shou-golosdeti-obnaruzhili-v-5-regionah-43257">Аномальное голосование в шоу «Голос.Дети» обнаружили в 5 регионах</a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/rossiyskiy-sud-otkazal-v-iske-buzovoy-i-baskovu-za-lzhivuyu-reklamu-43256"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/i-sm/b/buzova.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a 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