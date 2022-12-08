Ущерб из-за отмены концерта Барских оценили всего в 300 рублей

«Ленинский районный суд Екатеринбурга седьмого декабря рассмотрел коллективный иск в защиту потребителей по несостоявшемуся концерту Макса Барских и удовлетворил заявленные требования частично: деньги за билеты потребителям будут возвращены в полном объеме. Сумма морального вреда была снижена решением судьи с заявленных пяти тысяч до 300 рублей», – сообщили представители пресс-службы регионального Роспотребнадзора.

По информации ведомства, концерт музыканта, организатором которого выступала компания "Ладошки Шоу", первоначально должен был состояться в уральской столице в сентябре 2020 года. Однако из-за коронавирусных ограничений он трижды переносился.

Последнюю дату выступления назначили на апрель 2022 года, но шоу в очередной раз не состоялось. Причиной послужил отказ артиста от проведения мероприятий на территории России. Кроме того, организаторы концерта не вернули деньги слушателям в добровольном порядке.



Макс Барских

К коллективному иску к "Ладошки Шоу" присоединились 36 человек. На момент рассмотрения дела в суде 12 истцов отказались от своих требований из-за разрешения спора в добровольном порядке. Остальные 18 поклонников певца не изменили свои требования в возмещении им морального вреда. Также еще шесть заявителей желали, чтобы им вернули и полную сумму за несостоявшийся концерт и компенсировали моральный ущерб.

Также в пользу пострадавших пойдут штрафы за отказ добровольно вернуть средства. Всем выступившим с требованием о компенсации морального вреда выплатят по 150 рублей. Слушатели, которые судились за возврат стоимости билетов и возмещение морального ущерба, получат от 1400 до 3900 рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

В начале СВО Барских публично осудил ее и действия российских властей. В апреле музыкант собирался вступить в ряды украинской армии, однако позже передумал. Помимо этого, он запретил слушать и скачивать свои песни на территории России и отменил все запланированные концерты. Также он разорвал все контракты с российскими компаниями и отказался возвращать средства за мероприятия в РФ. Музыкант сообщил, что направит эти деньги на благотворительность.

Однако уже в мае он заявил, что не против, если российские слушатели будут посещать его концерты за границей.

Ранее артист вместе со Светланой Лободой выступил на корпоративе в США с песнями на русском языке. Они исполнили композиции "Твои глаза" и "Туманы".