Макс Барских полетел в «Just Fly»

X Русская Музыкальная Премия назвала Барских, Артик и Асти лучшими 22 мая на сцене «Крокус Сити Холла» состоялась X юбилейная Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV. Традиционно Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV стартовала со звёздной дорожки фирменного цвета телеканала – маджента. По ней прошли самые популярные и востребованные исполнители, артисты театра и кино, дизайнеры, спортсмены. Гостями Премии телеканала RU.TV стали: Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Кристина Орбакайте, Ёлка, Валерия, A’Studio, Елена Север, ВладиМир, Burito, ЮрКисс, Виктория Дайнеко, Маша Вебер, Uma2rmaH, Александр Рогов, Хабиб, Дуся, Звонкий, Митя Фомин, Мари Краймбрери,...

Макс Барских и Zivert спели «Bestseller» в стиле киберпанк Макс Барских и Zivert выпустили в свет дуэт «Bestseller» и клип на него, снятый Аланом Бадоевым (смотреть клип). Действие в клипе Бадоева происходит в некой пустыне, где сооружены футуристические компьютерные инсталляции, и оба артиста в духе киберпанка летают на космическом корабле и танцуют на блестящей подставке.







Ровно год понадобился артистам на создание этого дуэта. Больше шести месяцев ушло на песню, остальное время заняла работа над клипом про одиночество в стиле киберпанк, тем самым предугадывая возвращение мировой тенденции во всевозможных ее направлениях: от моды, кино, арта до музыки...

Макс Барских показал саундтрек к эротической драме Украинский певец Макс Барских выпустил новую песню и клип «Имена», ставшие саундтреком эротической драмы «La Plage» (слушать и смотреть). «Песня «Имена» посвящена эзотеричечкому путешествию двух родственных душ из прошлой жизни в нынешнюю, и их столкновению в новой реальности. Лейтмотив трека совпал с настроением кинокартины Сергея Ткаченко «La Plage», и "Имена" стали официальным саундтреком к нему», - говорится в пресс-релизе.







По словам музыканта, трек был записан в номере амстердамского отеля под впечатлением от спонтанной встречи, и поэтому до релиза дошел практически в первоначальном виде.



«Мне казалось, я...

Макс Барских выпустил «оголенный» альбом «1990» Макс Барских выпустил в свет новый альбом «1990» сразу в делюкс-версии (слушать альбом). Релиз выпущен в двух версиях – обычной, включающей в себя 12 треков, и в версии Deluxe, где каждый из треков дополнен многозначительными комментариями артиста. По словам исполнителя, этим альбомом он завершает музыкальную трилогию, открытую пластинками «Туманы» и «Семь».







«Песни из нового альбома все ещё наполнены романтизмом тех лет, но положены на более урбанистическое и современное звучание. Я создаю микс оголенно-искренних чувств с настроениями большого города», - говорит Макс Барских...