Макс Барских полетел в «Just Fly»

Трек «Just Fly» сделан в ретро-стилистике 60-х, поэтому отчасти напоминает группу «Браво» и огромное множество американского серфа 60-70-х годов. Даже женские бэки сделаны в узнаваемой стилистике тех лет.
«Скажу честно - я немножко волнуюсь, потому что эта песня имеет для меня особое значение. Писал я её, наверное, лет пять назад, и всё это время она просто лежала среди других песен. Ждала своего времени. Мы не планировали выпускать её. В принципе как и всё то, что сейчас начало рождаться в образе нового альбома, не должно было появиться на свет. У нас был запланирован, и уже практически готов, другой альбом, но в какой-то момент что-то внутри меня подсказало мне другой вектор направления. И я, и моя команда во главе с Аланом, прислушались к этому внутреннему голосу и решили двигаться в абсолютно противоположном направлении. Поэтому сегодня вы услышите то, с чем мы жили последние несколько месяцев и очень долго работали. Огромное спасибо Виталику Телезину из 211 Recording Studio, что прочувствовал всё то, что я вкладывал в эту песню, и вместе мы создали что-то очень особенное», - говорит Макс Барских.
«Кажется, Макс Барских решил в одной песне складировать все, что он знает и любит в музыке 60-х. Отсюда неожиданные переходы из госпела в рок-н-ролл, из рокабилли в серф... Удивительно, но получилось все равно органично. Особенно трогательны попытки Барского петь со сменой регистров, доходя то до фальцета, то до баритона, как и было модно в те годы. Элвис так любил, например. Может ли такая песня попасть в саундтрек фильма Квентина Тарантино? А почему нет. Сделано все стильно, солнечно, медицински стерильно», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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