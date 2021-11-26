Макс Барских рассказал о страсти в «Tequila Sunrise»

Пьянящие гитарные рифы, мексиканские страсти и грязное contemporary на паркете — таков рецепт новой работы Макса, которая продолжает демонстрировать кардинально другое звучание артиста. В этот раз певец прибегает к универсальному языку — языку жестов и танца.
«Эта песня для меня особенная. Она — про магнетизм между людьми, о боли и танце, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге. Ещё никогда ранее я так сильно не волновался, отпуская свою песню в свободное плавание. Все в новом альбоме - это я сегодня: каждое слово и каждый звук. Этой ночью Tequila Sunrise ваша! Послушайте ее и пусть она разольется по вашим венам, пусть растопит сердца. Наслаждайтесь, танцуйте, пойте и делитесь вашим мнением. У каждого в жизни случается любовный треугольник. Это обжигает и оставляет шрамы на всю жизнь. Я люблю свои шрамы и посвящаю им песни», - говорит Макс Барских о треке.
«Макс Барских сумел сделать тончайший эксперимент: из латино создать нежнейшую ткань повествования, которую интересно слушать от первой до последней ноты. Задумчивые духовые, гитарные слайд-перезвоны, любопытные бэки, - тут есть все. Это не очень похоже на обычного Барских, тем и смело. Отличная работа. Может быть, стоило развернуться еще шире в сторону условной «Богемской рапсодии», но и то, что сделано — свежо», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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