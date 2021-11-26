Макс Барских рассказал о страсти в «Tequila Sunrise»

Украинский певец Макс Барских выпустил в свет новую англоязычную песню и клип Алана Бадоева «Just Fly» (слушать песню).

Трек «Just Fly» сделан в ретро-стилистике 60-х, поэтому отчасти напоминает группу «Браво» и огромное множество американского серфа 60-70-х годов. Даже женские бэки сделаны в узнаваемой стилистике тех лет.







«Скажу честно - я немножко волнуюсь, потому что эта песня имеет для меня особое значение. Писал я её, наверное, лет пять назад, и всё это время она просто лежала среди других песен. Ждала своего времени. Мы не планировали выпускать её. В принципе как и всё то, что сейчас начало...