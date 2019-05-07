Российский суд отказался судить Бузову и Баскова за лживую рекламу

"В удовлетворении исковых требований отказать", - огласила решение судья.

При этом суд, отмечает РАПСИ, вынес данное решение в отсутствии как стороны истца, так и ответчиков, которые, несмотря на извещения, не явились на заседание: "ответчики даже возражения на иск не прислали. Происходит полное игнорирование судебного разбирательства с противоположной стороны".

Таким образом, Кунцевский суд Москвы отказал в удовлетворении иска Дмитрия Ружникова - обманутого вкладчика "Кэшбери" к Баскову и Бузовой, которых Ружников решил привлечь, поскольку они рекламировали компанию и сообщали, что получают хорошую прибыль, инвестируя в "Кэшбери".

Ранее Игорь Селивановский, который представлял истца на первом заседании, отметил, что "ответчики даже возражения на иск не прислали. Происходит полное игнорирование судебного разбирательства с противоположной стороны".

Истец, инвалид 1 группы, требует вернуть деньги в размере 808 тысяч рублей, которые он вложил в компанию "Кэшбери", а также выплатить моральный ущерб за потерянную сумму.

При этом основные претензии истец высказывал к Баскову, поскольку, как он выразился на первом заседании: "Я повелся именно на рекламу с участием народного певца".

В прошлом году Центробанк усмотрел в деятельности "Кэшбери" признаки финансовой пирамиды. Позднее Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту компании.