В шоу «Голос.Дети» победителями оказались все. Даже дочь Алсу

Об этом объявил в пятницу в эфире генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Добрый вечер! Прежде всего я вынужден рассказать предысторию сегодняшнего эфира. 26 апреля, на финале «Голоса», случилось то, что до сих пор обсуждает вся страна. То, чего никогда не было в этом проекте. Каждый имел право реагировать так, как он реагировал. Каждый мог чувствовать себя обманутым (мы точно себя так чувствовали). И, наверное, мало кто верил, что расследование, которое мы объявили, что-то изменит. Мы были готовы к любым его результатам. Если бы уважаемая и независимая Group IB доказала, что на итоги голосования не оказывалось внешнего воздействия, мы бы признали этот результат. Но расследование показало, что воздействие оказывалось. Мы не знаем, кто и зачем это сделал. Из каких побуждений. Но как бы то ни было, обманутыми оказались все: зрители, Первый канал, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников, и главное — дети. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться. И, пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть — с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без. Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть. А теперь об итогах. Мы с компанией Talpa, людьми, которые придумали этот формат, обсуждали все возможные варианты и поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование. Отдавая должное одному из самых сильных финалов в истории «Голоса»:



— победителем проекта становится Ержан Максим

— победителем проекта становится Нино Чеснер

— победителем проекта становится Валерий Кузаков

— победителем проекта становится Рената Таирова

— победителем проекта становится Роберт Багратян

— победителем проекта становится Анастасия Сисаури

— победителем проекта становится Михаил Григорян

— победителем проекта становится Мариам Абделькадер

— победителем проекта становится Микелла Абрамова. А в конце я хочу вам сказать сказать: «Голос» будет, «Голос» был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце большим, а ножку маленькой. Победить в «Голосе» можно только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне.



Константин Эрнст

Эрнст также обратился к Микелле Абрамовой, отметив, что она остается членом семьи "Голоса". "Микелла, нам жалко, что сегодня вечером ты не с нами. Но ты такой же член нашей семьи, семьи "Голоса", как и те, кто стоит на этой сцене", - сказал он.

В свою очередь ведущий шоу Дмитрий Нагиев сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.

Наставники конкурсантов не смогли принять участие в спецвыпуске, но записали видеообращения.

"Благодаря сегодняшнему специальному выпуску шоу "Голос. Дети" у нас появилась еще одна возможность поделиться прекрасной музыкой с нашими зрителями, поделиться результатами нашего общего труда. И самое главное - уникальным талантом каждого из вас", - обратилась Пелагея к своим подопечным Валерию Кузакову, Мариам Абделькадер и Ренате Таировой.

Певица сейчас находится на гастролях, так же, как и Светлана Лобода. "Дорогие наши дети, любые трудности в нашей жизни нам даны для того, чтобы мы были сильнее, мудрее и выносливее, - сказала она Нино Чеснер и Роберту Багратяну. - Сегодня я уже не ваш наставник, я ваш друг, который переживает за вас, болеет за вас и держит за вас кулачки. Я желаю вам огромной удачи в вашей жизни, чтобы у вас все получалось, чтобы вы стали большими артистами, каждый из вас", - сказала Лобода в своем видео.

Валерий Меладзе был наставником Михаила Григоряна, Ержана Максима и Анастасии Сисаури. "От всей души приветствую всех участников специального выпуска программы "Голос. Дети". Я желаю вам сегодня удачи. Я желаю вам, чтобы все в вашей жизни складывалось по-доброму. Я абсолютно уверен, что в жизни каждого из вас будет еще много побед", - сказал он в видеообращении.

"Я невероятно как зритель растроган этим справедливым финалом. Я хочу поздравить победителей, и я счастлив, что Первый канал нашел такое мудрое решение. Это было просто замечательно, трогательно, классно. Первый канал очень достойно вышел из этого конфликта", - прокомментировал Максим Галкин в Instagram.