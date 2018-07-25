Радио «Спорт FM» добавит больше музыки

Большая часть эфирного контента будет создаваться совместно с самым молодым и амбициозным проектом «Европейской медиагруппы», посвященным молодёжной культуре – STUDIO 21. Слушателей ждут новые информационные и музыкальные программы и рубрики, гостевые эфиры и интервью с участием известных деятелей из мира спорта и музыки. Освещение спортивных событий также приобретёт более современный молодёжный формат.

Роман Емельянов, генеральный директор ЕМГ: «Мы приняли решение придать «Спорт FM» качественно новое звучание. Изменение формата позволит привлечь новую аудиторию – миллениалов, для которых спорт является одним из главных увлечений. Прогрессивные слушатели предпочитают яркий и ёмкий контент, и их ожидания отличаются от того, что привычно старшим поколениям. Теперь «Спорт FM» охватит не только спорт, но и другие интересы аудитории – это станет хорошей возможностью для создания новых коммерческих проектов и повышения прибыльности станции».

Александр Мостовой, футболист: «Очень важно привлекать к спорту внимание молодого поколения. Именно они сегодня являются главной движущей силой, за которой мы пытаемся угнаться. Если «Спорт FM» удастся заговорить с ними на одном языке, значит у нас появится шанс развивать спорт в новом, современном ключе».

Светлана Кузнецова, теннисистка: «Соединить спорт и музыку в одной радиостанции – отличная идея. Эти два направления очень близки между собой: на стадионах, соревнованиях, спортивных площадках – музыка определяет настроение и придаёт драйва. Без музыки не бывает крупных спортивных событий, а спорт присутствует на многих современных музыкальных фестивалях. Уверена, «Спорт FM» и всех нас ждут интересные перемены».